Bac A Bank tặng tiền mặt cho người mở tài khoản thanh toán lần đầu

Ngân hàng TMCP Bắc Á triển khai chương trình "Mở tài khoản mới - Đón lộc tân xuân", tặng đến 50.000 đồng tiền mặt cho khách hàng mở mới tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử.

Theo đó, khách hàng lần đầu mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử qua phương thức eKYC trên ứng dụng Bac A Bank Mobile Banking hoặc tại quầy giao dịch có cơ hội nhận tiền thưởng. Chương trình áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng đã có tài khoản thanh toán nhưng chưa đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử.

Để đủ điều kiện nhận ưu đãi, khách hàng cần phát sinh giao dịch tối thiểu 50.000 đồng và duy trì số dư bình quân từ 100.000 đồng sau khi mở tài khoản. Các giao dịch được chấp nhận gồm chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền trực tuyến, thanh toán hóa đơn, nạp tiền, thanh toán QR và thanh toán thẻ tín dụng Bac A Bank.

Chương trình có ba đợt xét thưởng, kéo dài đến 31/3. Tiền mặt được chuyển trực tiếp vào tài khoản của khách hàng sau mỗi kỳ. Ngoài tiền thưởng, các tài khoản mở mới trong thời gian diễn ra chương trình còn được miễn phí quản lý tài khoản và phí sử dụng tài khoản nickname.

Khách hàng mở tài khoản Bac A Bank có cơ hội nhận 50.000 đồng. Ảnh: Bac A Bank

Ông Trần Văn Giang, Giám đốc Trung tâm Ngân hàng Điện tử Bac A Bank kỳ vọng với điều kiện đơn giản cùng phần thưởng tiền mặt, chương trình sẽ thu hút nhiều khách hàng đến với ngân hàng trong những tháng đầu năm.

"Chương trình ưu đãi này như chiếc lì xì mang may mắn, thuận lợi, hanh thông đến với khách hàng dịp xuân về", ông Giang chia sẻ.

Hiện ứng dụng Mobile Banking của Bac A Bank cung cấp các tiện ích cơ bản như mở tài khoản trực tuyến, chuyển tiền 24/7, gửi tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn điện nước, mua vé máy bay và thanh toán thẻ tín dụng... Song song với việc mở rộng tiện ích, Bac A Bank triển khai các chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn, gồm tặng tiền mặt, miễn phí tài khoản nickname, phí quản lý tài khoản và khuyến mại cho một số dịch vụ thanh toán hóa đơn, mua sắm vé máy bay, đặt phòng khách sạn... áp dụng linh hoạt tùy từng giai đoạn.

"Ưu đãi cần đi đôi cùng tiện ích mới có thể giữ chân khách hàng lâu dài. Bên cạnh các chương trình ưu đãi, chúng tôi chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cấp ứng dụng và trải nghiệm người dùng để phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện lợi và thoải mái mỗi ngày", đại diện Bac A Bank chia sẻ.

Minh Ngọc