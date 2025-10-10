Ba ý tưởng đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Tôi có ba ý tưởng đề xuất gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Phát triển hệ thống nhận diện và cảnh báo thông minh: Triển khai trí tuệ nhân tạo trên nền tảng dữ liệu lớn để tự động quét, nhận diện nội dung, hành vi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật và hàng giả trên không gian mạng; đồng thời cảnh báo trực tiếp, kịp thời tới người dùng qua các nền tảng số.

2. Khuyến khích cộng đồng tố cáo, phối hợp xử lý: Xây dựng nền tảng tố giác lừa đảo, giả mạo hoặc vi phạm luật tích hợp vào VNeID, bảo mật thông tin người tố giác; kết nối các cơ quan chức năng để xác minh và giải quyết nhanh các vụ việc phát sinh.

3. Thông báo lừa đảo qua đa kênh: Tích hợp chức năng gửi cảnh báo tình hình, thủ đoạn lừa đảo mới qua SMS, VNeID và các ứng dụng số; bổ sung công cụ kiểm tra trang web, tài khoản mạng xã hội, nội dung video có dấu hiệu vi phạm ngay trên VNeID, giúp cộng đồng phòng ngừa và chủ động phản hồi.

Nguyễn Văn Sao