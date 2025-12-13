Ba xu hướng định hình thị trường ôtô Mỹ năm 2026

Doanh số xe mới dự kiến ​​đạt 16 triệu chiếc vào năm 2026 bất chấp áp lực về khả năng chi trả vẫn dai dẳng.

Thị trường xe mới của Mỹ dường như đang ổn định ở một nhịp điệu bền vững khi bước sang năm 2026. Dự báo mới nhất của Edmunds cho thấy doanh số xe mới đạt 16,3 triệu chiếc vào năm 2025 và 16 triệu chiếc vào năm 2026. Những con số này phản ánh một thị trường, bất chấp những hạn chế về khả năng chi trả, những thay đổi chính sách và sự bất ổn kinh tế, đã tìm thấy sự cân bằng tự nhiên hơn về hàng tồn kho, giá cả và thời gian bán ra.

Năm 2025, khả năng chi trả nổi lên như rào cản lớn nhất đối với sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ôtô, tạo ra sự phân chia hình chữ K giữa những người mua sắm có thể chấp nhận giá cả hiện tại và những người không thể. Những người mua có thu nhập cao hơn đang lựa chọn những chiếc xe lớn hơn, giá cao hơn và không đổi xe nhỏ hơn. Ngược lại, nhiều người mua nhạy cảm về giá đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi thị trường xe mới vì khoản thanh toán hàng tháng tăng cao khiến việc sở hữu xe trở nên ngoài tầm với.

Tesla Model Y (trái) và Ford Mustang Mach-E - hai trong số các mẫu xe điện của các hãng Mỹ. Ảnh: EVDance

Có sự phân hóa rõ ràng trong 2025. Trong 11 tháng đầu năm nay, thời gian trung bình để bán những chiếc xe có giá giao dịch trung bình (ATP) trên 70.000 USD là 61 ngày - gần như giống với tốc độ 60 ngày đối với những xe có giá dưới 70.000 USD.

Những người mua xe hạng sang không chuyển sang các thương hiệu giá thấp hơn. Lòng trung thành vẫn cao, với 64,2% chủ sở hữu xe hạng sang đổi xe khác so với 65,9% vào năm 2024.

Xe con chỉ chiếm 17% thị trường vào năm 2025, nhấn mạnh sự thống trị liên tục của SUV và bán tải. Phân khúc sedan cỡ trung từng rất hùng mạnh nay tiếp tục thu hẹp xuống chỉ còn 4,5% thị phần vào năm 2025, giảm so với 5,3% năm 2024.

Tốc độ tăng trưởng bền vững được hỗ trợ bởi nhu cầu thực tế. Ngành công nghiệp không còn dựa vào các hợp đồng thuê xe giá rẻ hoặc các chiến thuật bán buôn - những chiến thuật từng giúp đẩy doanh số xe tại Mỹ lên trên 17 triệu chiếc. Người tiêu dùng không nhận được những ưu đãi kỷ lục, nhưng họ cũng không trả giá cao hơn giá niêm yết. Môi trường cân bằng này củng cố nhận định rằng 16 triệu chiếc là mức bền vững cho năm tới, được thúc đẩy bởi nhu cầu thực sự chứ không phải các đòn bẩy tạm thời.

Nhìn về năm 2026, sự kết hợp giữa những khó khăn kinh tế và các yếu tố ổn định thị trường sẽ định hình tốc độ bán xe mới.

Trong 2026, ba xu hướng chính dưới đây sẽ định hình thị trường xe mới ở Mỹ:

Giá xe mới sẽ vẫn ở mức cao nhưng ổn định. Sau nhiều năm tăng giá nhanh chóng, giá giao dịch xe mới đã ổn định và dự kiến sự ổn định này sẽ tiếp tục đến năm 2026. Ngay cả khi người mua tiếp tục hướng đến những chiếc xe lớn hơn với nhiều công nghệ và tính năng tiện nghi hơn, nhiều người tiêu dùng đơn giản là không đủ khả năng mua xe mới. Chi phí liên quan đến thuế có thể tạo ra một số áp lực tăng giá, nhưng cho đến nay tác động đã giảm bớt nhiều so với dự kiến ban đầu.

Điểm sáng khi bước vào năm 2026 là việc giảm lãi suất. Vào tháng 11, lãi suất phần trăm hàng năm (APR) trung bình đối với khoản vay mua xe mới đã giảm xuống 6,6% - mức thấp nhất của năm 2025. Áp lực giảm lãi suất này dự kiến tiếp tục đến năm 2026 và có thể giúp giảm bớt gánh nặng thanh toán hàng tháng, mặc dù điều này có thể không có ý nghĩa đối với tất cả người mua vì điểm tín dụng tốt vẫn là yếu tố cần thiết để đảm bảo các điều khoản thuận lợi.

Các yếu tố khó lường về giá cả vẫn là môi trường chính sách và chuỗi cung ứng. Thuế quan, chi phí nguyên vật liệu tăng cao và sự gián đoạn nguồn cung không thường xuyên vẫn là những vấn đề cần giải quyết, mặc dù mức độ nghiêm trọng đã giảm đáng kể so với những gì ngành công nghiệp này trải qua vào năm 2022.

Thị phần xe điện sẽ giảm vào năm 2026, với việc hết hạn tín dụng thuế liên bang dành cho xe điện. Thị phần xe điện có khả năng đạt khoảng 6%, so với mức 7,5% được dự đoán cho năm 2025. Sự thay đổi này phản ánh sự giảm nhiệt của những người mua trước đây bị thúc đẩy bởi các ưu đãi thuê xe điện hơn là bởi chính bản thân chiếc xe.

Sự chuyển đổi đó đã thể hiện rõ trong dữ liệu. Tỷ lệ thuê xe điện giảm xuống 53% trong tháng 11, giảm từ 71% trong tháng 9 trước khi tín dụng hết hạn. Mặc dù vẫn cao hơn mức trung bình cho thuê toàn ngành, sự sụt giảm này cho thấy phân khúc này nhạy cảm như thế nào với những người mua bị chi phối bởi giá cả. Ở mức 712 USD, khoản thanh toán hàng tháng trung bình cho xe điện mới vẫn ở mức cao, phản ánh giá xe cao hơn và đẩy nhiều người mua phổ thông ra khỏi cuộc chơi.

Tin tốt là có một số dấu hiệu khả quan trong tương lai. Các mẫu xe giá cả phải chăng hơn, bao gồm Nissan Leaf được thiết kế lại và sự trở lại của Chevrolet Bolt, sẽ mở rộng phân khúc và có khả năng khơi dậy lại sự quan tâm. Tuy nhiên, dù những mẫu xe này sẽ giúp đa dạng hóa nhóm khách hàng mua xe điện, chúng sẽ không thể thay thế hoàn toàn những người mua luôn tìm kiếm những ưu đãi hấp dẫn trước đây bởi các khoản thanh toán thuê xe cực thấp.

Lượng xe hết hạn thuê sẽ phục hồi vào năm 2026, mang đến cho người mua những lựa chọn xe đã qua sử dụng giá cả phải chăng mà thị trường năm 2025 còn thiếu.

Sự sụt giảm mạnh trong hoạt động cho thuê xe vào năm 2022 đã khiến năm 2025 có lượng xe đã qua sử dụng, gần như mới, với số km đã đi thấp, trở nên khan hiếm bất thường, hạn chế các lựa chọn giá cả phải chăng cho nhiều người mua. Khi hoạt động cho thuê bắt đầu phục hồi vào năm 2023, lượng xe trả lại từ hợp đồng thuê vào năm 2026 sẽ bắt đầu giúp lấp đầy khoảng trống đặc biệt rõ rệt vào năm 2025.

Mỹ Anh