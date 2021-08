Ba túi thuốc điều trị F0 tại nhà như thế nào?

TP HCM phát 3 túi thuốc A, B, C cho F0 điều trị tại nhà, khuyến cáo sử dụng song song túi thuốc A và C, nếu trở nặng thì ngưng thuốc C và dùng thuốc B trong thời gian chờ nhân viên y tế hỗ trợ.