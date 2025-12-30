Ba trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững của Heineken Việt Nam

Heineken Việt Nam triển khai chiến lược phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: môi trường, xã hội và uống có trách nhiệm, trong đó tham vọng Net Zero nhất quán với định hướng của Chính phủ.

Thông tin được lãnh đạo Heineken Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF), do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp. Đại diện lãnh đạo Heineken Việt Nam cho biết: "Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững là trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh", đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, chia sẻ về chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, cũng như đề xuất những đóng góp thúc đẩy đầu tư và chuyển đổi xanh.

Với 5 nhà máy và gần 3.000 nhân viên trên khắp cả nước, công ty đang tạo ra hơn 170.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị. Năm 2024, doanh nghiệp đóng góp tương đương 0,5% GDP quốc gia, và chiếm 1,7% tổng thu ngân sách quốc gia. Công ty cũng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thông qua việc chi gần 20.000 tỷ đồng cho mua sắm nội địa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo và đại diện Heineken Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, ngày 16/12. Ảnh: Heineken Việt Nam

Doanh nghiệp tiên phong hợp tác đa phương, đầu tư vào cải tiến công nghệ trong sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi bền vững. Đơn cử Dự án "Bảo tồn nguồn nước" hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam hướng đến bồi hoàn nước và cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân tại các lưu vực sông trên cả nước, nhất là những khu vực gặp thách thức về nguồn nước. Năm 2025, doanh nghiệp hiện thực hóa tham vọng bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm hơn 5 năm so với kế hoạch.

Cụ thể, Heineken Việt Nam đang hoàn trả hơn 690 triệu lít nước mỗi năm cho thiên nhiên khu vực - nhiều hơn toàn bộ lượng nước sử dụng trong sản phẩm và lượng nước bốc hơi trong quá trình sản xuất tại Nhà máy bia Tiền Giang. Thành quả này có được thông qua nhiều sáng kiến bảo tồn nguồn nước được triển khai tại địa phương. Trong đó, gần 560 triệu lít nước đến từ những sáng kiến trong khuôn khổ chương trình hợp tác bảo tồn nguồn nước giữa Heineken Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam, và Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.

Hiện doanh nghiệp vẫn tiếp tục triển khai các dự án nước tại lưu vực sông Hồng và lưu vực sông Đồng Nai, đóng góp cho mục tiêu an ninh nguồn nước bền vững.

Tại Diễn đàn VEPF, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam, ông James Crampton khẳng định: "Heineken Việt Nam cam kết tiếp tục đầu tư, đổi mới và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các bộ ngành và hiệp hội doanh nghiệp để biến những định hướng chính sách này thành các giải pháp thực tiễn, hỗ trợ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030".

Heineken Việt Nam đạt tham vọng "không rác thải chôn lấp" tại toàn bộ các nhà máy từ năm 2021. Ảnh: Heineken Việt Nam

Ông cũng chia sẻ về các thực tiễn kinh tế tuần hoàn đang được áp dụng tại các nhà máy bia của doanh nghiệp. Hiện các nhà máy này ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, xử lý nước đạt tiêu chuẩn loại A. Tuy nhiên, ông James Crampton cũng cho rằng, nếu không có các quy định và hướng dẫn rõ ràng để cho phép và khuyến khích việc tái sử dụng nước thải an toàn, cả doanh nghiệp và Việt Nam sẽ không tận dụng hết lợi ích từ những khoản đầu tư này cũng như thúc đẩy tuần hoàn nguồn tài nguyên quý giá là nước. Với quy định và tiêu chuẩn rõ ràng, Việt Nam có thể cải thiện hiệu quả sử dụng nước trong công nghiệp, giảm áp lực lên nguồn nước và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam cũng gợi ý một số định hướng nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp đóng góp hiệu quả hơn cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn và nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, trọng tâm là xây dựng môi trường đầu tư và khung chính sách ổn định, minh bạch và có tính dự báo, hài hòa với thông lệ quốc tế, trên cơ sở tham vấn đầy đủ với các hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư cho các quyết định đầu tư dài hạn.

Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Heineken Việt Nam

Với hơn ba thập kỷ hoạt động, Heineken Việt Nam không ngừng mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý, đối tác và cộng đồng để triển khai nhiều sáng kiến trên nền tảng minh bạch, liêm chính và hợp tác lâu dài. Ở khía cạnh xã hội, thời gian qua, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương. Trước thiên tai gần đây tại miền Bắc và miền Trung, doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương trao tận tay những gói nhu yếu phẩm cho hàng nghìn hộ dân, giúp họ ổn định cuộc sống. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm trong cộng đồng. Năm 2025 đánh dấu 14 năm Heineken Việt Nam đồng hành Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia, không lái xe". Doanh nghiệp còn phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM và các bên liên quan trong nhiều hoạt động, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Doanh nghiệp vừa được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD - VCCI) trao tặng danh hiệu "Ngôi sao CSI" năm 2025. Giải thưởng này vinh danh các doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc, minh bạch và bền vững trong các hoạt động phát triển bền vững, từ chiến lược quản trị, trách nhiệm xã hội, đến bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. Giải thưởng đánh dấu 8 năm liên tiếp Heineken Việt Nam vào top 10 Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam, đóng góp nhất quán cho mục tiêu phát triển bền vững vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Hoàng Anh