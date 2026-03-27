Ba trụ cột tạo lợi thế cạnh tranh chiến lược cho quốc gia

Trong bối cảnh hiện nay, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang trở thành những xu hướng khoa học tất yếu trên toàn cầu, có ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Trước xu thế này, tôi kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tăng cường thúc đẩy các chương trình học tập, nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực AI và công nghệ lượng tử, đặc biệt với các quốc gia đang dẫn đầu như Anh, Australia, Canada, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trên nền tảng hội nhập và làm chủ các công nghệ tiên tiến này, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể xem xét đặt ra các mục tiêu 3 trụ cột đột phá cho giai đoạn 2026-2035, bao gồm:

1. Phát triển khoa học công nghệ y tế, đạt được giải pháp y tế tiên tiến với chi phí hợp lý cho toàn dân.

2. Phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp và thực phẩm chi phí thấp, hướng tới đảm bảo an ninh lương thực, mở rộng thị trường xuất khẩu.

3. Phát triển khoa học công nghệ vật liệu và hóa sinh chi phí thấp phục vụ cho công nghiệp, và tiêu dùng trong nước.

Ba trụ cột này không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh chiến lược cho quốc gia, mà còn góp phần xây dựng một nền kinh tế tự chủ, bền vững và thích ứng với xu thế công nghệ toàn cầu.

Lê Tuấn