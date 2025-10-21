Ba triệu chứng cảnh báo phì đại tuyến tiền liệt

Tiểu đêm nhiều lần, bí tiểu, són tiểu là những triệu chứng cảnh báo phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ chỉ có ở cơ thể nam giới, ngay dưới bàng quang, giúp sản xuất tinh dịch, kích thước thường tăng lên theo tuổi tác. Tuyến tiền liệt phì đại còn gọi là tăng sản lành tính tuyến tiền liệt , thường gặp ở nam giới sau 50 tuổi, có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như tắc nghẽn nước tiểu, các vấn đề về bàng quang, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc thận.

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lưu ý 3 dấu hiệu điển hình cảnh báo bệnh.

Tiểu đêm, tiểu nhiều lần

Tuyến tiền liệt phì đại chèn ép lên bàng quang, niệu đạo khiến người bệnh buồn tiểu nhiều lần, 2-3 giờ phải đi tiểu một lần, đặc biệt là vào ban đêm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt. Nếu thức dậy từ 2 lần trở lên, nhất là thời điểm gần sáng để đi tiểu, nam giới cần lưu ý vì có thể là dấu hiệu cảnh báo phì đại tuyến tiền liệt.

Bác sĩ Đạt (phải) đang thực hiện một ca phẫu thuật tại khoa Tiết niệu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bí tiểu, tiểu khó

Tuyến tiền liệt chèn ép niệu đạo cản trở dòng chảy nước tiểu. Người bệnh có cảm giác bí tiểu, tiểu khó, tia nước yếu. Đây là triệu chứng điển hình của tình trạng tắc nghẽn đường tiểu dưới, gây khó chịu, căng tức ở vùng bàng quang. Nhiều trường hợp bí tiểu gây nhiễm trùng đường tiết niệu.

Tiểu không hết, són tiểu

Bàng quang luôn có cảm giác đầy do không được làm rỗng hoàn toàn, khiến người bệnh có cảm giác mắc tiểu liên tục, buồn tiểu ngay sau khi vừa tiểu xong, hoặc tiểu nhiều lần trong ngày nhưng lượng ít. Một số trường hợp nặng có thể bị són tiểu.

Ngoài ra, phì đại tuyến tiền liệt có thể gây căng tức hoặc đau âm ỉ vùng bụng dưới, giảm ham muốn tình dục hoặc rối loạn cương dương, tiểu máu... Bác sĩ Đạt lưu ý nếu nhận thấy có 2-3 dấu hiệu cảnh báo, người bệnh nên đến bệnh viện khám tiết niệu. Bác sĩ sẽ chỉ định làm các xét nghiệm, đo lượng nước tiểu tồn dư, siêu âm tuyến tiền liệt, xét nghiệm PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) để loại trừ mắc ung thư tuyến tiền liệt, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Trường hợp phát hiện muộn có thể gặp biến chứng về bàng quang, suy thận.

Hiện điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt gồm các phương pháp nội khoa, ngoại khoa như nội soi cắt đốt qua ngả niệu đạo, phẫu thuật laser, mổ mở hoặc nút mạch. Liệu pháp hơi nước Rezum là kỹ thuật mới, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (không cắt mô, không có vết mổ). Phương pháp này dùng năng lượng nhiệt được tạo ra từ thiết bị tạo hơi nước Rezum để hủy mô tuyến tiền liệt, giảm triệu chứng bệnh. Nam giới được bảo tồn chức năng sinh lý, giảm kích thước tuyến tiền liệt, không cần sử dụng thuốc hay phẫu thuật phức tạp.

Hà Thanh