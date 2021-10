'Ba tiêu chí quan trọng khi người Việt chọn ôtô'

Công nghệ an toàn, giá và vận hành là ba điều quan trọng để quyết định chọn mua một chiếc ôtô.

Trong bài viết Tiêu chí nào quan trọng nhất khi mua ôtô, tôi thấy ba tiêu chí công nghệ an toàn, vận hành và giá được mọi người bình chọn nhiều nhất (mỗi loại khoảng 30%). Vì sao ba tiêu chí này lại quan trọng với khách Việt?

Đầu tiên, về giá, số tiền bạn có thế bỏ ra mua xe sẽ quyết định phân khúc xe bạn hướng tới. Chắc chắn, ai cũng thích chiếc xe đẹp nhất, đầy ắp công nghệ, có thương hiệu nổi tiếng... nhưng giá tiền sẽ sàng lọc những mong muốn đó một cách triệt để nhất. Thậm chí, bạn chỉ có thể chỉ được chọn cái này hoặc cái kia. Sẽ có nhiều phân vân xuất phát từ số tiền mua xe kiểu như giá đó mua xe Nhật an toàn hay xe Hàn nhiều công nghệ tiên tiến hoặc chọn xe mới cỡ A hay xe cũ cỡ B....

Sau sàng lọc, với những lựa chọn còn lại đa số người mua sẽ bắt đầu quay lại mục đích ban đầu là mua chiếc xe để bảo vệ sự an toàn của bản thân và gia đình. Lúc này, công nghệ an toàn sẽ được đưa ra xem xét. Vẫn là xe có càng nhiều công nghệ an toàn càng tốt, một loạt công nghệ an toàn tối thiểu được đưa ra so sánh giữa các mẫu xe. Tuy nhiên, có khá nhiều công nghệ an toàn được trang bị nhưng không phải lúc nào cũng sử dụng hết.

Người mua bắt đầu đếm túi khí trên xe, xem có hệ thống chống bó cứng phanh ABS hay hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA có hay không. Cảm biển lùi hay camrera lùi rất cần thiết, nhất là đối với tài mới. Một số công nghệ được xem xét tiếp theo là hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control...

Tiếp theo tiêu chí theo cá nhân tôi quan trọng đứng hàng thứ ba đó là khả năng vận hành. Vận hành ổn định là yếu tố quyết định bởi đây là mục đích của phương tiện. Một chiếc xe có khả năng vận hành mượt mà sẽ đem lại cho bạn trải nghiệm thoải mái khi điều khiển. Tất nhiên, tiền nào của đó, việc lái thử nhiều loại xe sẽ giúp bạn có lựa chọn tốt hơn. Đặc biệt, sau khi mua xe việc quan tâm hàng đầu là nuôi xe, chiếc xe bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu có chi phí bảo dưỡng thấp sẽ giảm bớt chi phí sau này.

Sau tất cả, mua xe phù hợp với nhu cầu sử dụng là quan trọng nhất và xe phải tương xứng với giá trị nó mang lại cho người sử dụng là điều mong muốn của tất cả những người mua xe.

Độc giả Nguyên Vũ