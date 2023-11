Ba thi thể dạt vào sông, biển ở Hà Tĩnh không liên quan án mạng

Hà TĩnhCơ quan điều tra xác định 3 thi thể nam giới liên tiếp dạt vào sông, biển ở huyện Nghi Xuân trong ngày 11-12/11 đều không có tác động của ngoại lực, chết do đuối nước.

Ngày 13/11, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, hai thi thể trôi trên sông Lam, dạt vào bờ ở thị trấn Xuân An sáng hai hôm trước, là hai người đàn ông tuổi 19, 41, quê huyện Hương Sơn và Nghi Lộc (Nghệ An). Các nạn nhân không quen biết nhau, nhiều khả năng thi thể bị sóng cuốn trôi về một điểm.

Thi thể dạt vào biển Cương Gián rạng sáng 12/11 là nam quân nhân, hơn 40 tuổi, công tác tại khu vực biên giới của huyện Hương Sơn. Tối 11/11, anh đến nhà người quen ở xã Cương Gián chơi, tâm sự chuyện buồn về gia đình. Để lại xe, tài sản, anh đi ra biển và không quay lại.

Biển Cương Gián, huyện Nghi Xuân, nơi phát hiện thi thể nạn nhân thứ 3, sáng 12/11. Ảnh: Hùng Lê

"Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy thi thể của ba người không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Cơ quan điều tra đánh giá họ chết do đuối nước, nghi tự tử, không phải án mạng", lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân nói, sáng 13/11.

Trước đó, sáng 11/11, thi thể hai người đàn ông trôi gần nhau trên sông Lam, đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, đã được cảnh sát đưa vào bờ. Một ngày sau, thi thể người đàn ông hơn 40 tuổi cũng được tìm thấy tại biển Cương Gián. Các nạn nhân đều cao khoảng 1,7 m, cùng mặc quần áo bảo hộ.

Hai điểm phát hiện thi thể trên sông Lam và biển Cương Gián, huyện Nghi Xuân cách nhau gần 20 km tính theo đường bộ.

Sông Lam có dòng chảy đổ ra biển Cửa Hội, giáp ranh thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Đức Hùng