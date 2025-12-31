Ba thay đổi trong 2025 chấn chỉnh cách lái xe của người Việt

Từ mức xử phạt tăng cao tới camera AI phạt nguội những vấn đề được tranh luận nhiều nhất năm qua về kỷ luật khi lái xe.

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt với cộng đồng lái xe Việt Nam khi hàng loạt chính sách, công nghệ và thay đổi trong quản lý giao thông đồng loạt được triển khai. Trong đó, 3 vấn đề lớn nhất được độc giả trên Diễn đàn Xe/VnExpress thảo luận nhiều về mức độ ảnh hưởng của chúng tới hành vi lái xe là tăng mức phạt, camera AI và bỏ đếm giây.

Mức xử phạt tăng cao

Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất là việc áp dụng Nghị định 168/2024, với mức phạt cho nhiều lỗi vi phạm tăng gấp nhiều lần so với trước. Các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn... đều có mức xử phạt lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí tước giấy phép lái xe dài hạn.

Người dân dừng đèn đỏ trên phố Chùa Bộc, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Phản ứng của lái xe phần lớn là lo ngại. Nhiều người cho rằng mức phạt hiện nay quá nặng so với thu nhập, dễ tạo áp lực tâm lý khi cầm lái. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ, cho rằng chỉ khi "đau ví" thì ý thức mới thay đổi.

Từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1/1/2025, thời gian đầu, số liệu thống kê của CSGT cũng như phản hồi của độc giả cho thấy hành vi lái xe đã được điều chỉnh đáng kể. Tài xế chủ động dừng đèn đỏ sớm hơn trước, không vượt sớm khi sắp chuyển sang đèn xanh. Thậm chí, nhiều tài xế còn tiêu cực tới mức chủ động dừng khi đèn còn 4-5 giây, khiến dòng phương tiện không thể lưu thông suôn sẻ.

Nguyên nhân khiến vấn đề này được quan tâm không chỉ nằm ở con số tiền phạt, mà còn ở thực tế hạ tầng, biển báo, tổ chức giao thông tại nhiều nơi chưa đồng bộ. Giải pháp được nhiều chuyên gia đề xuất là song song với tăng phạt, cần chuẩn hóa biển báo, minh bạch dữ liệu xử phạt và có giai đoạn nhắc nhở và cảnh báo trước khi phạt nặng.

Camera AI phạt nguội

Hà Nội và TP HCM đang đẩy mạnh phạt nguội bằng camera AI với hơn 1.800 camera (Hà Nội) và hơn 200 camera (TP HCM) tại các nút giao trọng yếu từ cuối năm 2025. Hệ thống nhận diện tự động trên 20 lỗi vi phạm (vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn...) với độ chính xác cao.

Với hệ thống này, nhiều lái xe thừa nhận cảm giác "bị theo dõi mọi lúc", trong khi lo ngại lớn nhất là sai sót kỹ thuật, nhận phạt oan hoặc khó khiếu nại. Ngược lại, không ít người ủng hộ vì cho rằng camera giúp hạn chế tiêu cực, xử phạt công bằng hơn.

Sau thời gian đầu triển khai, lỗi vi phạm nhiều nhất với xe máy là đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm. Với hệ thống camera AI, những người đi xe máy tùy tiện sẽ "biết sợ" mà điều chỉnh hành vi chuẩn chỉ, một luật sư nhận xét.

Tuy vậy một số người lo ngại rằng camera AI có thể sẽ phát hiện lỗi vượt đèn đỏ nếu chẳng may xe dừng chờ quá vạch một chút hoặc bánh trước lăn qua vạch khi đèn xanh, nhưng bánh sau qua vạch đèn đã chuyển đỏ.

Để giải tỏa băn khoăn, người tham gia giao thông mong muốn công khai hình ảnh vi phạm rõ ràng, cho phép dễ dàng tra cứu, khiếu nại trực tuyến và có cơ chế sửa sai nhanh chóng nếu hệ thống nhận diện nhầm.

Bỏ đếm giây đèn tín hiệu

Việc loại bỏ đồng hồ đếm giây trên đèn giao thông tại nhiều nút giao khiến không ít tài xế cảm thấy bối rối, đặc biệt trong thời gian đầu áp dụng. Nhiều người quen với việc "canh giây", nay phải ước lượng bằng cảm tính, dẫn tới phanh gấp hoặc vượt đèn trong gang tấc.

Thực tế đã có không ít những tình huống đèn bất ngờ chuyển đỏ khi đang xanh còn nhiều giây, hoặc nhảy không theo quy luật, khiến nhiều tài xế lúng túng.

Hiện Hà Nội đang triển khai hình thức kết hợp cả đếm giây và không đếm giây ở các ngã tư đèn tín hiệu. Cụ thể, trong cả pha đèn sẽ không có đếm giây, chỉ khi nào còn 8 giây đèn xanh hoặc đỏ, lúc đó bộ đếm mới xuất hiện, nhằm giúp tài xế có thể chuẩn bị để dừng hay đi qua.

Nguyên Vũ