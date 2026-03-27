Ba tháng chưa quên được cảnh em và người quen của bố trong khách sạn

Có thể mọi người nói tôi hẹp hòi, đã chấp nhận tha thứ thì nên quên đi chứ nghĩ mãi đến làm gì để dằn vặt cả hai người. Tôi gần 30 tuổi, có công việc, nhà cửa ở Sài Gòn ổn định. Tôi quen em trong một chuyến công tác, em là sinh viên, vừa tròn đôi mươi. Tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt đẹp từ đó, tôi biết em đến với mình bằng tình cảm thật sự, không phải vì tiền để mong có người lo lắng trong thời gian sinh viên khó khăn. Nhà em cũng không phải nghèo khó. Đã hơn một năm, tôi đưa em du lịch khắp nơi, nhằm cho cả hai trải nghiệm về cuộc sống, để tình cảm gắn bó hơn. Em nói yêu tôi rất nhiều vì những gì đã làm cho em. Em bảo chỉ có mình tôi.

Trong gần hai năm yêu nhau, mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì sóng gió ập đến. Trong hơn hai tháng tôi bận công việc, em nghỉ hè phải về quê để bên cạnh gia đình. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn hỏi han, quan tâm bình thường. Một ngày em lên Sài Gòn thăm tôi, tôi phát hiện những dòng tin nhắn trong điện thoại em, là những lời thương nhớ với một người đàn ông khác. Trời đất trong tôi như sụp đổ, tôi gặng hỏi mới biết người đó là em thân thiết của ba em, hơn 40 tuổi. Tôi tự hỏi tại sao như vậy em? Tôi còn trẻ, đầy đủ sự nghiệp và một tương lai sáng lạng, sao em lại có tình cảm với một người đàn ông đã chia tay vợ, đáng tuổi chú em để rồi lừa dối tôi?

Em khóc lóc, van xin tôi tha thứ vì nói đó chỉ là phút say nắng, là tình cảm nhất thời, bởi người đó quá tốt với em và gia đình em, luôn giúp đỡ những điều nhỏ nhặt nhất và hay nói chuyện làm em thấy vui. Em còn thú hận trong một lần đi chơi, người đó đã đưa em vào khách sạn, có điều em chưa đi quá giới hạn, chỉ cho họ động chạm cơ thể. Khi người đó muốn quan hệ, em nhất quyết từ chối. Em nghĩ bản thân chưa thật sự muốn lâu dài với nguời đàn ông này.

Nghe xong tôi đau đớn tột cùng, suy nghĩ rất nhiều, có nên tiếp tục cuộc tình này không? Thiết nghĩ cuộc sống không ai hoàn hảo, ai cũng có thể mắc sai lầm, nếu tôi từ bỏ người con gái này liệu có thể gặp người khác tốt hơn? Sau này tiến tới hôn nhân, liệu người đó có mắc sai lầm như bạn gái tôi bây giờ không? Tôi sẽ không đi tìm sự hoàn hảo mà xem đó là một thử thách trong tình yêu, điều quan trọng hơn là tình yêu tôi có đủ lớn để tha thứ cho em không?

Cuối cùng tình yêu của tôi cũng giành chiến thắng, tôi đón nhận em, em cám ơn tôi rất nhiều, dù thật sự lòng tin tôi dành cho em không nhiều như trước kia. Tôi cảm nhận em yêu mình nhiều hơn; làm việc gì, đi đâu cũng cho tôi biết nhằm xây dựng lại lòng tin. Vậy mà 3 tháng trôi qua, tôi thấy lòng mình không thanh thản được. Dù yêu em nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ đến hình ảnh em chung giường với người đàn ông kia và lừa dối tôi. Phải làm sao đây?

Phương Hoa