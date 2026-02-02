Bà Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố trong phi vụ sang tay đất 'vàng' lãi 300 tỷ đồng

TP HCMBà Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc hưởng lợi gần 300 tỷ đồng trong vụ sang tay khu đất "vàng" ở Bến Vân Đồn gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị, liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ) rộng hơn 6.200 m2.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cùng 11 người bị nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Quốc Cường Gia Lai

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM; Đào Thị Hương Lan, cựu giám đốc Sở Tài Chính, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su) bị truy tố 2 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Các bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu HĐQT Công ty Việt Tín) bị truy tố về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cáo trạng xác định bà Loan thâu tóm khu đất "vàng" thông qua việc mua bán vốn góp tại doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Phú Việt Tín. Khởi nguồn vào năm 2013, bà Loan (đại diện Quốc Cường Gia Lai) đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng, đặt cọc và sau đó thâu tóm 100% vốn góp từ các nhóm cổ đông và hai doanh nghiệp nhà nước (Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa) với tổng giá vốn khoảng 460,9 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất nộp thay).

Tuy nhiên, trước khi chính thức hoàn tất thủ tục sở hữu 100% vốn góp, tháng 9/2014, bà Loan đã ký thỏa thuận chuyển nhượng lại dự án cho đối tác khác. Đến tháng 11/2014, thương vụ chuyển nhượng 100% vốn tại Phú Việt Tín cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng và Công ty CP Biệt thự Thành phố (thuộc Tập đoàn Novaland) được thực hiện với tổng giá trị thanh toán hơn 846 tỷ đồng.

Cơ quan công tố kết luận hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

Sếp ngành cao su nhận hối lộ hàng triệu USD

Cáo trạng cũng xác định, bị can Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thỏa thuận nhận 3 triệu USD. Trên thực tế, ông Thung đã hai lần nhận tiền, gồm 200.000 đôla Singapore và 300.000 USD, từ các bị can Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín).

Sau đó, với vai trò là người được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bị can Thung đã chỉ đạo các bị can cấp dưới thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công sang tư nhân trái pháp luật.

Về phần doanh nghiệp, Linh bị cáo buộc đưa hối lộ tổng cộng hơn 56,4 tỷ đồng, bị can Dừa đưa hơn 56,6 tỷ đồng.

Dự án hiện hữu trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: Thanh Tùng

Cựu phó Chủ tịch UBND TP HCM bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi

Liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước tại TP HCM, cáo trạng xác định bà Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan "vì động cơ vụ lợi" đã thực hiện việc sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.

Khi vụ án bị phát hiện, bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, đang truy nã.

Quá trình điều tra, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất trị giá khoảng 413,2 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa.

Đối với khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, hiện dự án đã xây dựng hoàn thiện, nghiệm thu và bán hết cho người dân. Chủ đầu tư ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 334 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý, người mua nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Hải Duyên