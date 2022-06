Bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam 2 tháng

TP HCMBà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bị gia hạn tạm giam 2 tháng để điều tra.

Ngày 22/6, động thái này được Công an TP HCM đưa ra sau 3 tháng, kể từ ngày bà Hằng, 51 tuổi, bị bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.

"Vụ án này phức tạp, chúng tôi cần thêm thời gian để làm rõ", nguồn tin từ Cơ quan điều tra cho biết.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam bị cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung sai sự thật, sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

Ngoài TP HCM, Công an tỉnh Bình Dương cũng nhận đơn của 7 người tố cáo bà Hằng đăng các thông tin vu khống gây mất uy tín của họ. Khi xác minh, cơ quan điều tra đã thu thập 53 buổi livestream của bà này, có căn cứ khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do trước đó Công an TP HCM cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hằng về cùng hành vi, nên Công an Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan để Công an TP HCM nhập vào điều tra.

Bà Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến năm 2010 đổi tên như hiện tại. Bà là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi"), có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus.

Tháng 3/2021, sau khi tố cáo với Công an TP HCM về việc bị "lương y" Võ Hoàng Yên lừa hàng trăm tỷ đồng đóng góp từ thiện, bà Hằng thường xuyên livestream bày tỏ bức xúc, đả kích nhiều người dính dáng đến ông Yên.

Từ giữa năm ngoái, bà này dùng hàng chục tài khoản trên Youtube, Facebook, TikTok thực hiện cả trăm buổi livestream tại địa bàn Bình Dương và TP HCM. Trong đó có nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hàng loạt người như: ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên; nhà báo Hàn Ni, Đức Hiển...

Họ đã làm đơn đề nghị Công an TP HCM và Bình Dương xử lý bà Hằng về các hành vi Làm nhục người khác, Vu khống và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP HCM đã bốn lần mời bà Hằng lên làm việc để cảnh báo, răn đe và yêu cầu chấm dứt hành vi phát ngôn ảnh hưởng đến người khác nhưng bà này không chấp hành. Cơ quan điều tra cho rằng bà Hằng coi thường pháp luật, thách thức, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Quốc Thắng