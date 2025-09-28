Ba người trong gia đình tử vong ở vườn ổi

Vĩnh LongVợ chồng và con trai ra vườn thu hoạch ổi bị điện giật từ vong, ngày 28/9.

Khoảng 10h, người dân phát hiện vợ chồng (66 và 68 tuổi) và con trai (37 tuổi) chết tại căn chòi trong khu vườn của gia đình nên báo chính quyền.

Ông Nguyễn Văn Trạng, Bí thư xã Trà Ôn, cho biết nguyên nhân ban đầu là các nạn nhân bị điện giật. Vườn trồng ổi nên sáng nay vợ chồng và con trai tới thu hoạch. Người chồng trong khi sửa chòi bị gió thổi xiêu vẹo đã chạm vào dây điện, té xuống, người vợ lao vào cứu bị giật theo.

Một lúc sau, con trai đẩy xe ổi từ vườn vào chòi, thấy cha mẹ gặp nạn chạy tới ứng cứu cũng bị điện giật tử vong.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nguyên nhân.

An Bình