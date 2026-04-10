Ba người Hàn Quốc trốn truy nã đỏ của Interpol bị bắt tại Nha Trang

Khánh HòaKim Hansaem, Park Gyoungmo, Cho Wooseok, đều quốc tịch Hàn Quốc, là những tội phạm lừa đảo bị truy nã quốc tế, đã bị bắt giữ tại Nha Trang.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Công an phường Nam Nha Trang và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoàn tất thủ tục dẫn giải, bàn giao ba người quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã đỏ cho cảnh sát nước này tại sân bay quốc tế Cam Ranh, tối 9/4.

Ba người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ, bị bắt giữ tại Nha Trang. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trước đó, qua rà soát, công an phát hiện 9 người nước ngoài đang sống tại một cơ sở lưu trú thuộc Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang có biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện trong những người này có ba người quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ, gồm Kim Hansaem, 31 tuổi, bị truy nã từ ngày 5/1 về tội Lừa đảo; Park Gyoungmo, 29 tuổi, và Cho Wooseok, 28 tuổi, cùng bị truy nã từ ngày 26/2 về tội Hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo.

Bùi Toàn