Ba người Hàn Quốc bị Interpol truy nã sa lưới ở Sài Gòn

Jeong Kiwon cùng hai đồng hương Hàn Quốc bị Interpol truy nã, trốn sang Việt Nam trong vai chuyên gia được doanh nghiệp bảo lãnh, đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 1/6, Jeong Kiwon, 49 tuổi; Park Jaihyung, 40 tuổi và Jang WooJin, 43 tuổi, bị Công an TP HCM phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) bàn giao cho nhà chức trách phía Hàn Quốc.

3 nghi can người Hàn Quốc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Theo hồ sơ truy nã của của Interpol, Jeong Kiwon cùng đồng phạm khi ở Hàn Quốc đã tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống trò chơi "Slot" trên Internet tại Việt Nam. Người chơi nạp tiền để cá độ, chung chi thắng thua. Khi bị phát hiện, nhóm Jeong Kiwon xoá dữ liệu, bỏ trốn ra nước ngoài.

Từ tháng 9/2022 đến nay, 3 người này nhập cảnh Việt Nam dưới vỏ bọc là các chuyên gia nước ngoài được doanh nghiệp bảo lãnh. Họ hợp thức hóa được hồ sơ xin cấp thị thực và thẻ tạm trú, song không ở địa chỉ khai báo mà liên tục di chuyển tránh bị theo dõi.

Quá trình xác minh, nhà chức trách phát hiện lai lịch các "chuyên gia" này. Mới đây, cảnh sát đã theo dấu, bắt được 3 người tại căn hộ ở Sài Gòn thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Quốc Thắng