Ba người chết dưới hầm tàu ở biển Cà Ná

Khánh HòaNăm thuyền viên nghi bị ngạt khí dưới hầm tàu neo ở khu vực biển xã Cà Ná (Ninh Thuận cũ), ba người tử vong, hai nạn nhân đang cấp cứu.

Tàu hàng Trường Nguyên 18 (thuộc Hải Phòng), trọng tải hơn 4.500 tấn, hành trình từ TP HCM, chở 10 thuyền viên và một hành khách, chiều qua neo đậu ngoài phao số 0 để chờ lịch vào cảng Cà Ná bốc hàng.

Gần tối, ông Trần Đức Tài (45 tuổi, máy phó), xuống hầm tàu sâu hơn 2 m bơm nước ra ngoài. Một lúc sau, không thấy ông Tài quay lên, anh Thái Văn Thịnh (25 tuổi, thợ máy), xuống hầm kiểm tra, sau đó cũng không quay trở lại.

Lực lượng cứu hộ tổ chức tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt tại tàu hàng. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Những người đứng phía trên gọi xuống, không ai trả lời, nên hô hoán các thuyền viên khác đến hỗ trợ. Nhóm cứu hộ xác định 5 người kẹt dưới hầm. Bốn nạn nhân sau đó được đưa lên boong tàu. Một người còn lại mắc kẹt dưới hầm.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã điều phương tiện ra lai dắt tàu Trường Nguyên 18 gần 4 km vào cảng Cà Ná, thông báo đơn vị liên quan.

Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Khánh Hòa) điều 7 chiến sĩ đến hiện trường. Các trinh sát xác định nạn nhân mắc kẹt tại két nước dằn của tàu (khoang đáy). Thời điểm này khu vực này ngập nước và môi trường thiếu oxy gây khó khăn cho cứu hộ.

Các chiến sĩ đã tổ chức bơm hút nước, dùng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân mắc kẹt. Sáng nay, thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài.

Ba thuyền viên tử vong do ngạt khí dưới khoang đáy tàu hàng Các chiến sĩ tiếp cận nạn nhân cứu hộ dưới khoang đáy tàu hàng. Video: Công an Khánh Hòa

Sự cố khiến ba người tử vong là ông Tài, thợ máy 55 tuổi và hành khách 47 tuổi, đều quê Nghệ An. Hai nạn nhân sống sót là anh Thịnh và thuyền trưởng Bùi Văn Quý, 48 tuổi, được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Hiện sức khỏe hai người ổn định, tỉnh táo.

Ông Quý cho biết sau bữa tối, ba thuyền viên đi kiểm tra khoang tàu, một người xuống dưới, hai người đứng phía trên. Khi phát hiện dép của đồng nghiệp nổi trên mặt nước, hai người lần lượt xuống cứu đều gặp nạn. Trong lúc tham gia hô hấp nhân tạo, thuyền trưởng cũng dần đuối sức, khó thở, ngất lịm.

Hơn 30 năm đi biển, ông Quý cho biết luôn cẩn trọng trong công việc nhưng chưa từng gặp sự việc như vậy. Ông nhận định nguyên nhân ngạt khí trong khoang, song chưa xác định được loại khí cụ thể.

Bùi Toàn