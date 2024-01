Ba ngày chinh phục núi tuyết Nhật trong -20 độ C

Vì đi vào mùa đông nên toàn bộ các khu nhà trên núi đều đóng cửa. Nhóm anh Hoài đã tự mang theo lều để nghỉ qua đêm. Trong ảnh là một bức tường tuyết được xây xung quanh lều để chắn gió.

Càng lên cao nhiệt độ càng xuống thấp, cái lạnh sâu hơn, đặc biệt về đêm. Vào khoảng 4h ngày 30/12, nhiệt kế báo nhiệt độ trong lều là -16 độ C, nhiệt độ bên ngoài có thể tới -20 độ C trong khi theo dự báo thời tiết, nhiệt độ thấp nhất là -7 độ C.

"Nhưng điều khiến tôi ấn tượng là vào đêm nghỉ trong lều ở lưng chừng đỉnh Karamatsu, trăng rất sáng khiến bức ảnh chụp không khác gì ban ngày", anh Hoài cho biết. Bức ảnh chụp vào khoảng 0h ngày 30/12 tại điểm dựng lều.