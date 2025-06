Bà Nà Hills có show diễn dành cho du khách từ 18 tuổi

"After Glow" (Dư âm) thuộc thể loại Cabaret (hình thức giải trí kết hợp hài kịch, âm nhạc và khiêu vũ) diễn ra vào 18h30 – 19h hàng ngày tại Beer Plaza. Nội dung vở kịch lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của Bà Nà về đêm và cuộc đời xa hoa, thị phi của hoàng hậu Pháp Marie Antoinette, do Đức Việt (biệt danh Vịt Đen) – biên đạo kiêm đạo diễn. Đức Việt từng biên đạo show "Anh trai say Hi", MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy và show "Em xinh say Hi".