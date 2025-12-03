Ba món ăn uống thường xuyên giúp gan, ruột khỏe

Ăn sáng với quả mọng, các loại hạt, uống cà phê đen cung cấp chất chống oxy hóa, tác động tích cực đến hệ tiêu hóa, giảm viêm và hỗ trợ gan phục hồi.

Duy trì những thói quen đơn giản, nhất quán hàng ngày có tác động tích cực đến sức khỏe đường ruột và gan. Trong đó, lựa chọn thực phẩm lành mạnh có ảnh hưởng đến năng lượng, tâm trạng, tình trạng viêm cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh lâu dài.

Quả mọng

Việt quất, dâu tây, mâm xôi đỏ, mâm xôi đen bổ sung chất xơ và flavonoid, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm. Ăn các loại quả mọng giàu flavonoid thường xuyên có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác. Các hợp chất trong quả mọng có tác dụng bảo vệ, cải thiện chức năng và giảm nguy cơ mắc bệnh gan.

Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp chất béo không bão hòa, vitamin E cùng với chất xơ - bộ ba dinh dưỡng liên quan đến các tình trạng chuyển hóa và sức khỏe gan tốt hơn. Hạt óc chó, hạnh nhân, hồ trăn, hạt bí ngô, hạt chia và hạt lanh rất có lợi nhờ chứa chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và omega-3. Axit béo omega-3 và chất béo không bão hòa đơn còn tốt cho não, phòng nguy cơ suy giảm nhận thức. Ăn các loại hạt thường xuyên cũng ít mắc ung thư đại trực tràng.

Cà phê đen

Cà phê không chỉ mang đến năng lượng buổi sáng mà còn có lợi cho gan. Tác dụng của cà phê có thể do các hợp chất tự nhiên, cụ thể là caffeine, axit chlorogenic (một chất chống oxy hóa) và diterpene (kahweol và cafestol).

Uống cà phê thường xuyên, khoảng 3-4 tách mỗi ngày, mang đến những lợi ích như giảm tích tụ mỡ trong tế bào gan, làm chậm hoặc góp phần ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Các hợp chất trong cà phê cũng chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, làm chậm quá trình hình thành sẹo gan (xơ hóa), phòng ung thư gan. Đây đều là những yếu tố chính gây tổn thương gan lâu dài, thậm chí không hồi phục.

Cà phê nói chung tốt cho đường ruột nhờ kích thích tiêu hóa, thúc đẩy vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và có đặc tính chống viêm. Đồ uống này làm tăng nhu động ruột, kích thích tiết dịch tiêu hóa, hỗ trợ đào thải chất thải và giảm táo bón. Polyphenol trong cà phê hoạt động như prebiotic (một dạng chất xơ) nuôi dưỡng các vi khuẩn đường ruột có lợi.

Ngoài các thực phẩm trên, bổ sung các thực phẩm lên men vào chế độ ăn uống hàng ngày như kim chi, dưa muối cũng cung cấp nguồn men vi sinh tự nhiên, giảm đầy hơi và tăng cường khả năng miễn dịch. Trái cây tươi ngon như cam, táo, lựu không chỉ tăng cường lượng vitamin C hấp thụ, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột mà còn tốt cho gan.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Times of India)