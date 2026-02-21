Bà Melania Trump tặng váy cho bảo tàng

MỹĐệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tặng bộ đầm trong lễ nhậm chức cho bảo tàng Lịch sử Quốc gia Smithsonian.

Hôm 20/2, trong buổi lễ tại Washington, khi tặng thiết kế của Hervé Pierre cho bảo tàng Smithsonian, bà phát biểu: "Đây không chỉ là một chiếc váy. Đây là hơn 50 năm học vấn, kinh nghiệm và trí tuệ được truyền tải qua từng đường kim mũi chỉ, đường nét sắc sảo".

Trong buổi lễ tặng váy, bà Melania Trump diện áo khoác hai hàng cúc hiệu Bottega Veneta 4.300 USD (111,6 triệu đồng), áo len cổ lọ, quần legging da và bốt cao đến đầu gối họa tiết da rắn của Christian Louboutin. Ảnh: Reuters

Thiết kế gây ấn tượng với dáng suông bằng lụa crepe màu trắng ngà đính hai dải lụa đen. Theo bà, bộ đầm còn thể hiện tinh thần thuần túy của nước Mỹ về sự độc đáo, kỹ thuật vượt trội và khả năng sáng tạo vô hạn, cho thấy ngành công nghiệp thời trang Mỹ có thể dẫn đầu thế giới. Vợ tổng thống Donald Trump cảm ơn các nhà thiết kế, thợ may và nghệ nhân đã góp phần tạo nên trang phục.

Ngoài bộ váy dạ hội, một bản sao của chiếc trâm cài Harry Winston năm 1955 mà ông Trump đeo tại buổi dạ hội nhậm chức cũng sẽ được trưng bày tại Viện Smithsonian. "Chiếc vòng cổ màu đen tối giản làm nổi bật cụm kim cương hình hoa rực rỡ, tạo nên sự hài hòa tổng thể với diện mạo", bà Melania nói.

Vợ chồng ông Trump khiêu vũ ở tiệc mừng nhậm chức Vợ chồng Tổng thống Trump khiêu vũ trong dạ hội nhậm chức năm 2025. Video: PBS News

Đệ nhất phu nhân Mỹ từng tặng cho bảo tàng Smithsonian bộ váy bà mặc trong buổi dạ hội nhậm chức năm 2017. Đó là váy lụa crepe màu vani kiểu trễ vai với đường xẻ tà, viền xếp nếp và dải ruy băng đỏ ở eo, cũng do Pierre thiết kế.

Từ cuối tháng 1 tới nay, bà Melania Trump thu hút sự chú ý khi phát hành phim tài liệu Melania: Twenty Days to History, được mua bản quyền 40 triệu USD. Tác phẩm do Brett Ratner đạo diễn, vượt kỳ vọng của giới chuyên môn khi trở thành một trong những phim tài liệu có màn ra mắt thành công nhất hơn một thập niên qua. Nội dung tập trung khai thác hình ảnh bà Melania trong các hoạt động chính trị và xã hội như một sứ giả thời trang Mỹ, trong đó nhấn mạnh vào 20 ngày chuẩn bị trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của chồng bà.

Họa Mi (theo Pagesix)