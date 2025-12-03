Bà Melania đăng video trang trí Giáng sinh Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Melania chia sẻ video bài trí Giáng sinh bên trong Nhà Trắng theo ba màu chủ đạo là đỏ, trắng và xanh dương, theo màu quốc kỳ Mỹ.

"Mùa Giáng sinh này, hãy cùng nhau tôn vinh tình yêu bên trong chúng ta và sẻ chia nó với thế giới xung quanh. Suy cho cùng, dù ở bất cứ đâu, chúng ta đều có thể tạo nên mái ấm tràn đầy những khả năng vô tận", Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đăng trên mạng xã hội X ngày 1/12, cùng video giới thiệu cách bài trí Giáng sinh bên trong Nhà Trắng.

Bà Melania đăng video trang trí Giáng sinh ở Nhà Trắng Cách trang trí Giáng sinh năm nay tại Nhà Trắng. Video: X/Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Cách bài trí Giáng sinh năm nay được bà Melania thực hiện với ba màu chủ đạo là đỏ, trắng và xanh dương, màu trên quốc kỳ Mỹ, cùng chủ đề "Nhà là nơi trái tim thuộc về".

Trong Phòng Đỏ của Nhà Trắng, những con bướm màu xanh được gắn trên cây Giáng sinh, cùng các dải ruy băng trắng mang dòng chữ "nuôi dưỡng tương lai" và các món đồ trang trí màu trắng in dòng chữ "Be Best", khẩu hiệu trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng của Đệ nhất phu nhân.

Theo thông cáo báo chí từ Nhà Trắng, bệ lò sưởi trong Phòng Đỏ được dành riêng để tôn vinh những người chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng tạm thời trẻ em không được sống cùng gia đình, một trong những ưu tiên chính của bà Melania.

Phòng Đông của Nhà Trắng là nơi trưng bày các món trang trí tôn vinh dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ ra đời.

Trong số các đồ trang trí còn có Ngôi Nhà Bánh Gừng 2025. Theo Nhà Trắng, chiếc bánh này nặng hơn 54 kg và đang được trưng bày tại Phòng Khánh tiết.

