Bà Melania bác bỏ có liên hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania có bài phát biểu không được thông báo trước, bác bỏ những cáo buộc "dối trá" cho rằng bà có mối liên hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein.

"Những lời dối trá liên hệ tôi với kẻ đáng hổ thẹn Jeffrey Epstein cần phải chấm dứt ngay hôm nay. Những kẻ đang thêu dệt dối trá về tôi là hạng người không còn chút tư cách đạo đức, sự khiêm nhường hay lòng tự trọng nào", Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu trước ống kính tại Nhà Trắng ngày 9/4.

Theo bà, "những hình ảnh, phát ngôn giả mạo về Epstein và tôi" đã lan truyền trên mạng xã hội từ nhiều năm nay. "Hãy tỉnh táo và chọn lọc thông tin, bởi hình ảnh và câu chuyện đó hoàn toàn sai sự thật", Đệ nhất phu nhân Mỹ cho hay.

Bà cũng nói rằng bản thân "không phải nạn nhân của Epstein" và tỷ phú này cũng không giới thiệu bà với ông Donald Trump.

"Tôi tình cờ gặp chồng mình tại bữa tiệc ở thành phố New York năm 1998. Cuộc gặp gỡ đầu tiên này được ghi lại chi tiết trong cuốn sách 'Melania' của tôi. Lần đầu tôi gặp Epstein là vào năm 2000 tại sự kiện mà tôi và Donald cùng tham dự. Trước đó, tôi chưa từng gặp Epstein và không biết gì về hành động tội phạm của ông ta", bà cho hay.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 9/4. Ảnh: AFP

Trong năm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố lượng lớn tài liệu liên quan đến Epstein. Tổng thống Donald Trump và cựu tổng thống Bill Clinton đều xuất hiện trong loạt tài liệu, song điều này không phải bằng chứng cho thấy họ phạm tội.

"Tôi chưa từng biết bất kỳ điều gì về việc Epstein lạm dụng các nạn nhân của ông ta. Tôi chưa bao giờ liên quan dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi cũng chưa từng có mặt trên máy bay của Epstein hay đến hòn đảo riêng của ông ta. Tôi chưa bao giờ bị cáo buộc chính thức hay bị kết tội liên quan đến hành vi môi giới mại dâm, lạm dụng trẻ vị thành niên hay những hành vi ghê tởm khác của Epstein", bà Melania nói thêm.

Đệ nhất phu nhân kêu gọi quốc hội tổ chức phiên điều trần công khai cho các nạn nhân của Epstein, nhằm "trao cho họ cơ hội được đưa ra lời khai có tuyên thệ".

Sự kiện này không được thông báo trước và bà Melania cũng không giải thích tại sao lại nhắc đến Epstein vào thời điểm này. Văn phòng Đệ nhất phu nhân và Nhà Trắng hiện chưa trả lời câu hỏi về lý do bà công khai lên tiếng.

Tổng thống Trump nói ông cũng không biết Đệ nhất phu nhân sẽ đưa ra tuyên bố về Epstein.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Hòn đảo tư nhân Little St. James ở Caribe thuộc sở hữu của Epstein. Truyền thông Mỹ gọi đây là "đảo ấu dâm", nơi Epstein bị cáo buộc sử dụng để thực hiện tội ác tình dục với những cô gái tuổi vị thành niên và mời một số người nổi tiếng tới thăm.

Theo các email được thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố năm ngoái, Epstein nhiều lần nhắc đến ông Trump trong các tin nhắn riêng gửi cho tác giả Michael Wolff và cộng sự thân cận Ghislaine Maxwell từ năm 2011 đến 2019. Tổng thống Mỹ và vợ cũng xuất hiện trong một số bức ảnh chụp cùng Epstein.

Ông Trump nhiều lần phủ nhận mối quan hệ thân thiết với Epstein, đồng thời khẳng định không biết Epstein lạm dụng các thiếu nữ. Tổng thống Mỹ hiện chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái liên quan tới hoạt động của Epstein.

Huyền Lê (Theo AFP, ABC News)