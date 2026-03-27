Bà mẹ thoát tội sau khi trừng phạt kẻ 'hại đời' con gái 11 tuổi

BrazilErica Pereira da Silveria Vicente được tòa tuyên vô tội sau khi giận dữ sát hại bạn trai, cắt bộ phận sinh dục vì bắt quả tang hắn đang cố cưỡng hiếp con gái 11 tuổi của mình.

Erica Pereira da Silveria Vicente, 44 tuổi, thú nhận giết bạn trai tên Everton Amaro de Silva, 47 tuổi, vào ngày 11/3/2025 ở bang Minas Gerais, nhưng nói rằng chỉ đang cố gắng bảo vệ con gái 11 tuổi.

Theo cáo trạng, Erica đã bỏ thuốc Klonopin, loại thuốc dùng để điều trị động kinh, vào đồ uống của Everton, rồi dùng dao và gậy tấn công khi anh ta đang bất tỉnh.

Trên phiên tòa xét xử, Erica khai không cho uống thuốc an thần mà hôm đó, anh ta về nhà trong tình trạng say xỉn. Hai người quen biết từ nhỏ và thi thoảng có quan hệ tình ái. Anh ta thường ở lại nhà cô.

Bị cáo khai vài tuần trước án mạng đã phát hiện Everton gửi những tin nhắn khiêu dâm cho con gái cô, khi đó mới 11 tuổi. Vào ngày 11/3/2025, cô tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng con gái la hét và thấy bạn trai cố gắng bịt miệng đứa trẻ, quần áo sộc sệch.

Erica kể khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô đã kéo anh ta vào phòng khách, chộp lấy một con dao và đâm nhiều nhát. Cô làm được điều này vì quần của anh ta đang bị tụt xuống.

Erica Pereira da Silveria Vicente khi bị bắt vì tội sát hại Everton Amaro de Silva. Ảnh: LA Times

Theo lời khai, một thiếu niên nghe thấy tiếng hét đã vào nhà Erica. Họ được cho là đã thỏa thuận đưa xác nạn nhân đến khu đất hoang ở Belo Horizonte, sau đó Erica cắt bộ phận sinh dục, đốt xác.

Cảnh sát liên kết Erica với vụ giết người sau khi lần theo dấu máu đến căn hộ của cô ở Belo Horizonte. Erica đã giao nộp con dao, thú nhận giết người nhưng khăng khăng rằng mục đích để cứu con gái.

Tuy nhiên, trên tòa, các công tố viên khẳng định rằng sự tàn bạo của vụ giết người chứng tỏ nó được thực hiện "không phải trong cơn thịnh nộ mù quáng mà là với sự tính toán lạnh lùng từ trước".

Erica Pereira da Silveria Vicente (áo sáng màu) xúc động khi được tuyên vô tội. Ảnh: RN

Ngày 24/3, chỉ sau một ngày xét xử, bồi thẩm đoàn đồng ý với lời bào chữa của Erica, tuyên cô trắng án về tội giết người nghiêm trọng và phi tang xác.

Erica được thẩm phán tuyên bố vô tội sau khi phải ngồi tù một năm chờ xét xử.

Tuệ Anh (theo Nypost, Estadao)