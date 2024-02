Ba mẹ muốn ở cùng nhà với vợ chồng tôi

Ba mẹ tôi làm công chức ở tỉnh, đã về hưu, thích cuộc sống hiện đại ở Sài Gòn.

Ba mẹ thích ở cùng chung cư với vợ chồng tôi; thời điểm mua căn hộ, ba mẹ có góp một phần nhỏ. Gia đình tôi có hai chị em gái, vợ chồng tôi ở cùng em gái đã bốn, năm năm, nay thêm ba mẹ ở cùng, lại còn cả bạn trai của em tôi thường xuyên qua chơi nữa, trong khi nhà chung cư nhỏ mà có sáu người ở. Chồng tôi liên tục than phiền, ba mẹ tôi cũng ca than việc chồng tôi lười nhác các kiểu. Mọi người thay nhau than phiền khiến tôi ở giữa cảm giác rất ngột ngạt. Tôi phải làm thế nào đây? Nhà chồng và nhà đẻ với tôi đều quan trọng, tôi khó xử quá.

Hiền Hòa

