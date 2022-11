Ba mẹ con tử nạn khi va chạm xe ben

Thừa Thiên - HuếNgười mẹ cùng hai con nhỏ tử vong tại chỗ do bị xe ben tông từ phía sau trên đường qua khu đô thị mới An Vân Dương, lúc 8h30 ngày 26/11.

Chị Ngô Thị Thanh Hiếu (32 tuổi, đang mang thai) lái xe máy Honda Lead chở hai con gái sinh đôi 7 tuổi từ nhà ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, lên nhà ngoại ở phường Xuân Phú, TP Huế, để dự đám giỗ.

Khi đến vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, xe máy bị xe ben đi cùng chiều tông từ phía sau. Ba mẹ con ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy nằm gần giữa đường, hư hỏng nặng. Cách khoảng 10 m là xe ben chở đá. Nền đường xung quanh có nhiều đá dăm rơi vãi.

Khu vực xảy ra tai nạn có nhiều đá dăm rơi vãi. Ảnh: Võ Thạnh

Công an TP Huế đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Tài xế xe ben Nguyễn Vũ, 31 tuổi, ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, bị tạm giữ.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch Thừa Thiên Huế, cho biết công an tỉnh đã chỉ đạo công an TP Huế và các huyện thị xử lý tình trạng xe ben, xe quá khổ, quá tải chở quá tải, chạy quá tốc độ. Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng để lo mai táng.

Đường Văn Tiến Dũng rộng 52 m, đường Võ Nguyên Giáp rộng 100 m (riêng dải phân cách giữa 40 m), thiết kế 4 làn xe. Theo quy hoạch, đây là các trục đường chính của đô thị mới An Vân Dương, song rất vắng xe qua lại do ít dân cư.

Võ Thạnh