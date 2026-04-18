Ba lớp kiểm định tổ hợp trò chơi tại Sun World Vung Tau

20 tổ hợp trò chơi tại Sun World Vung Tau trải qua quy trình kiểm định nhiều lớp, kết hợp tiêu chuẩn thương hiệu, công nghệ đối tác quốc tế và đánh giá độc lập từ tổ chức kỹ thuật Đức.

Sau nhiều tháng thử nghiệm hệ thống đường trượt tại phân khu Aqua Adventure, ông Konstantinos Koutsikouris - Giám đốc quản lý thiết bị của TÜV Nord cho biết khu công viên nước đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vận hành, các đường trượt đều đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo mức độ an toàn cần thiết.

Quy trình phát triển trò chơi tuân thủ từ thiết kế đến lắp đặt. Kỹ sư của Sun Group phối hợp trực tiếp với các đơn vị phát triển gồm ProSlide, WhiteWater và Mack Rides nhằm kiểm soát sai số kỹ thuật trong từng hạng mục.

Công viên nước nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group

Sau khi hoàn tất lắp đặt, đội ngũ kỹ thuật từ các nhà sản xuất trực tiếp vận hành thử. Song song, chuyên gia TÜV Nord Hellas kiểm tra độc lập trong nhiều tháng, thực hiện hơn 1.000 lượt trải nghiệm tại 20 tổ hợp trò chơi dưới các điều kiện thời tiết và thời điểm khác nhau. Dữ liệu kỹ thuật và cảm nhận thực tế được ghi nhận để điều chỉnh vận hành khi cần thiết.

Việc hợp tác giữa Sun World và các nhà sản xuất lớn, đơn vị kiểm định độc lập toàn cầu TÜV giúp hình thành một công viên đáp ứng tiêu chuẩn vận hành cao, phù hợp các yêu cầu của IAAPA - hiệp hội ngành công viên giải trí toàn cầu.

Du khách tham gia trò chơi tại tổ hợp. Ảnh: Sun Group

Sun World Vung Tau quy tụ nhiều trò chơi quy mô lớn, trong đó có các tàu lượn nước do ProSlide phát triển - đơn vị từng hợp tác với nhiều thương hiệu như Disney, Universal, Atlantis hay Rulantica của Europa Park... Một số hạng mục nổi bật gồm đường trượt 10 làn với thiết kế "breakaway", tích hợp hệ thống chấm điểm, và tàu lượn nước 4 người dài nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương sử dụng công nghệ đẩy nước đặc trưng.

Đại diện ProSlide cho biết quá trình hợp tác kéo dài nhiều năm với Sun World giúp triển khai các dự án quy mô lớn trong thời gian ngắn, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Nhờ đó, Việt Nam là một trong những quốc gia vận hành những trò chơi công viên nước tiên tiến nhất thế giới.

Hệ thống đường trượt được kiểm định. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh đó, WhiteWater - đơn vị có hơn 45 năm kinh nghiệm và hàng nghìn dự án toàn cầu, cung cấp nhiều hạng mục thiết bị cho công viên. Doanh nghiệp này từng tham gia các dự án của Six Flags và Disney.

Ông Doug Smith, Giám đốc Bán hàng Toàn cầu của WhiteWater nhận định tổ hợp tại Vũng Tàu sở hữu nhiều trải nghiệm đạt chuẩn quốc tế và có tiềm năng nâng cao chất lượng công viên nước trong khu vực.

Du khách trải nghiệm ống trượt tại khu vui chơi. Ảnh: Sun Group

Sun World Vung Tau là công viên thứ 9 trong hệ thống Sun World, được định hướng trở thành tổ hợp giải trí quy mô lớn với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế trong thiết kế, sản xuất và kiểm định kỹ thuật. Mô hình này hướng đến việc đồng bộ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng vận hành theo thông lệ toàn cầu.

Theo chủ đầu tư, đây là công viên lớn nhất của hệ thống Sun World tại Việt Nam, được ví như "trái tim" của khu đô thị đường 3 tháng 2 Vũng Tàu cũ (Blanca City). Tổ hợp giải trí mở cửa toàn thời gian từ ngày 17/4, cung cấp các dịch vụ vui chơi, ẩm thực và giải trí cho du khách.

Song Anh