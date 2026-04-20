Ba giám đốc OpenAI thông báo nghỉ việc cùng ngày

Ba giám đốc cấp cao của OpenAI cùng từ chức cuối tuần qua trong bối cảnh công ty của Sam Altman nỗ lực cắt giảm những bộ phận phụ.

Trên mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn, Kevin Weil, người đứng sau nỗ lực nghiên cứu khoa học của OpenAI, cho biết đã thôi việc ngày 18/4 khi bộ phận OpenAI for Science tan rã và nhân viên của ông tham gia các mảng khác. Ông gửi lời chúc OpenAI sớm phát triển thành công siêu trí tuệ AGI.

Cùng ngày, Bill Peebles, người phụ trách phát triển AI Sora, thông báo rời công ty. "Tôi tự hào về tất cả những đêm không ngủ của đội ngũ, những người nỗ lực triển khai công nghệ một cách có trách nhiệm và giúp định hướng các chuẩn mực xã hội", Peebles viết trên X. Sora bị đóng cửa từ cuối tháng 3.

Srinivas Narayanan, giám đốc công nghệ phụ trách ứng dụng doanh nghiệp B2B của OpenAI, cũng sẽ rời công ty. Trên LinkedIn ngày 18/4, ông cho biết muốn nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Phát ngôn viên OpenAI xác nhận ba giám đốc kể trên nghỉ việc liên quan đến "thống nhất chiến lược kinh doanh và sản phẩm". Người này nói thêm, Prism, nền tảng làm việc AI dành cho nhà khoa học do Kevin Weil phụ trách, sẽ được chuyển sang Codex - nền tảng đang mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài lĩnh vực lập trình.

OpenAI đang thu hẹp trọng tâm bằng cách cắt giảm những "nhiệm vụ phụ", tập trung mạnh vào việc bán hàng cho doanh nghiệp. Chiến lược do giám đốc mảng ứng dụng Fidji Simo đề xuất và đang triển khai nhằm giúp công ty có lợi nhuận trước khi tiến tới IPO. Tuy nhiên, Simo hiện cũng nghỉ phép chữa bệnh vài tuần.

Theo Business Insider, OpenAI đang mất dần vị thế vào tay đối thủ Anthropic, khi các sản phẩm mới như Claude Code thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp, thậm chí làm dấy lên lo ngại về "ngày tận thế SaaS" - một trong những chủ đề lớn xuất hiện từ đầu năm nay, trong đó nhiều người tin rằng AI có thể giết chết ngành kinh doanh dịch vụ phần mềm (SaaS - Software as a Service).

Anthropic hiện nhận hàng loạt đề nghị đầu tư và có thể được định giá đến 800 tỷ USD, gấp hơn hai lần mức định giá tháng 2. Trong khi đó, OpenAI được định giá 852 tỷ USD trong vòng gọi vốn được công bố tháng trước.

Bảo Lâm (theo Business Insider, TechCrunch)