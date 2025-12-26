Ba dự án hỗ trợ sinh viên Việt Nam từ Học viện Quản Lý Singapore

Học viện Quản lý Singapore (SIM) triển khai ba dự án nhằm mở rộng mạng lưới hỗ trợ sinh viên Việt Nam và cộng đồng cựu sinh viên toàn cầu, dịp kỷ niệm 60 năm.

Trong đó, dự án đầu tiên là đưa văn phòng đại diện mới tại Hà Nội vào hoạt động, thay thế cho cơ sở trước đây tại TP HCM. Sự hiện diện tại thủ đô giúp SIM dễ dàng tư vấn, hỗ trợ sinh viên trên toàn quốc, từ định hướng chọn ngành, hướng dẫn hồ sơ đến chuẩn bị hành trang du học.

Thứ hai, SIM triển khai các khóa học chứng chỉ vi mô (Micro-credential). Đây là cơ hội để học viên và cựu sinh viên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và năng lực cốt lõi. Sau khi hoàn thành, người học sẽ nhận chứng chỉ số (digital badges), minh chứng năng lực, được nhiều doanh nghiệp công nhận.

Cuối cùng, trường ra mắt Hội Cựu Sinh viên Hải ngoại (OAC) Hà Nội. Nơi đây trở thành chi hội thứ hai tại Việt Nam sau TP HCM. OAC đóng vai trò kết nối, tạo không gian để cựu sinh viên SIM học hỏi, giao lưu và phát triển nghề nghiệp trong mạng lưới quốc tế năng động.

Với dấu mốc 60 năm hình thành và phát triển, SIM tiếp tục cam kết đồng hành lâu dài cùng sinh viên Việt Nam trong hành trình học tập, phát triển kỹ năng, nghề nghiệp và mạng lưới kết nối toàn cầu. Những sáng kiến mới trên được triển khai là nền tảng để thế hệ học viên Việt Nam vững vàng hội nhập và mở rộng cơ hội trong tương lai.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập SIM (SIM60), nơi công bố nhiều cột mốc mới cho sinh viên Việt Nam. Ảnh: SIM

Ngoài ba dự án trên, Singapore nói chung, SIM nói riêng, còn nhiều lợi thế và chương trình tạo lợi thế cho sinh viên Việt. Hiện, nhiều bạn trẻ Việt chọn Singapore làm điểm đến du học bởi nền giáo dục top đầu châu Á, vị trí gần Việt Nam, môi trường an toàn và đa văn hóa. Quốc đảo này là trung tâm giáo dục quốc tế, triển khai nhiều chương trình liên kết với các trường đại học danh tiếng của Anh, Australia và Mỹ. Qua đó, du học sinh có thể nhận bằng cấp quốc tế với mức đầu tư tiết kiệm hơn so với học trực tiếp tại trụ sở chính.

Học viện Quản lý Singapore (Singapore Institute of Management - SIM) là một trong những tổ chức giáo dục tư thục hàng đầu tại Singapore. Thành lập từ năm 1964, đến nay, đơn vị được công nhận rộng rãi về chất lượng học thuật, chương trình đào tạo linh hoạt và hệ thống hỗ trợ sinh viên toàn diện. SIM cung cấp hơn 140 chương trình học đa dạng, từ kinh doanh, tài chính, công nghệ, truyền thông đến tâm lý học, đáp ứng nhu cầu học tập của người trẻ toàn cầu.

Khuôn viên Học viện Quản lý Singapore. Ảnh: SIM

Bên cạnh đó, mô hình "giáo dục xuyên quốc gia" tại học viên cho phép sinh viên theo đuổi bằng cấp ở nước ngoài trong khi vẫn ở Singapore. Theo đại diện SIM, người học có thể theo học các chương trình quốc tế và nhận bằng cấp tương đương với khi học tại các quốc gia phương Tây với chi phí rẻ hơn từ 40% đến 60% so với du học trực tiếp. Cách Việt Nam khoảng hai giờ bay, Singapore giúp sinh viên Việt dễ dàng về thăm nhà, giảm áp lực địa lý và chi phí di chuyển, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với nhiều gia đình.

Bên cạnh chất lượng học thuật, SIM chú trọng tạo dựng môi trường học tập cân bằng và thân thiện, khuyến khích sinh viên phát triển kỹ năng mềm, khả năng lãnh đạo và tư duy phản biện qua hơn 80 câu lạc bộ đa lĩnh vực. Học viện cũng cung cấp hệ thống hỗ trợ gồm tư vấn học tập, hướng nghiệp, chăm sóc sức khỏe tinh thần và cơ hội kết nối với các doanh nghiệp đối tác tại Singapore. Ngoài ra, SIM định hướng giúp sinh viên tiếp thu kiến thức, trang bị kỹ năng để tự tin hội nhập quốc tế qua Phòng Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế (ISO), nơi đồng hành và hỗ trợ sinh viên trong hành trình học tập và cuộc sống mới tại Singapore.

Nhật Lệ