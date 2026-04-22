Ba điểm săn đồ cổ, mô hình giới hạn ở Singapore

Sưu tầm mô hình giới hạn, đĩa than hay đồ dùng vintage tại bảo tàng, các cửa tiệm là trải nghiệm "treasure hunting" (săn tìm kho báu) hấp dẫn nhiều du khách khi đến Singapore.

Mua sắm là một phần trong trải nghiệm khám phá và du lịch Singapore nhờ sự đa dạng thương hiệu, phân khúc, nhiều trung tâm thương mại hiện đại lẫn những cửa hàng chuyên biệt. Trong đó, nhóm sản phẩm "niche" (ít người biết hoặc sở hữu) như đồ sưu tầm, thiết kế độc bản có tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây.

Các tạp chí du lịch như Condé Nast Traveler và Lonely Planet ví trải nghiệm mua sắm "niche" này là "treasure hunting" (săn tìm kho báu). Còn những cửa hàng, phòng trưng bày được gọi là "hidden gems" (viên ngọc ẩn mình) bởi tính khó tìm, không đại trà và thường gắn với câu chuyện văn hóa riêng của từng điểm đến. Nhiều nhà sưu tầm nghệ thuật trên thế giới muốn tìm các món phụ kiện "độc nhất vô nhị" thường đến đây để săn hàng hiếm. Dưới đây là một số điểm bán sản phẩm niche quanh Singapore.

XM Studios - "bảo tàng" mô hình thiết kế

XM Studios chuyên thiết kế, sản xuất các mô hình gắn với văn hóa đại chúng như nhân vật hoạt hình trong truyện, phim, trò chơi điện tử... Nằm ngay trong cửa hàng là không gian trưng bày XMuseum. Du khách có thể tiếp cận hơn 300 tác phẩm được sắp xếp theo từng chủ đề. Mỗi khu vực tái hiện loạt "bom tấn" điện ảnh quen thuộc như vũ trụ Marvel Universe, DC Universe hay Star Wars (Chiến tranh các vì sao), tạo cảm giác như bước vào một bảo tàng thu nhỏ về văn hóa đại chúng.

Điểm nổi bật của XM Studios nằm ở quy trình sản xuất. Mỗi mô hình thường trải qua nhiều công đoạn từ thiết kế 3D, đúc khuôn đến sơn thủ công. Tất cả tượng mô hình được chế tác thủ công, sơn tay với số lượng giới hạn, đánh số riêng.

Một số phiên bản chỉ sản xuất vài trăm bản toàn cầu, thường được bán theo hình thức pre-order (đặt trước). Cách bán này giúp tạo cảm giác "săn lùng" khi người mua phải theo dõi thời điểm mở bán, khiến giá trị sưu tầm tăng theo thời gian.

Cửa hàng nằm trên tầng 3 XM Store, khu tổ hợp Kitchener Complex, tại số 809 French Road, mở cửa miễn phí từ 11h đến 20h mỗi ngày. Khách tham quan ngoài mua sản phẩm có thể thoải mái đến tìm hiểu về quá trình sáng tạo ra các mô hình này.

Góc trưng bày các mô hình thuộc Marvel Universe. Ảnh: XM Studios

Hear Records - điểm săn đĩa than

Nằm trong khu phố di sản với những dãy nhà đa sắc màu Ann Siang Hill, Hear Records được cộng đồng yêu nhạc mệnh danh là kho đĩa than (vinyl) khó tìm. Khác với mua nhạc trực tuyến, cửa hàng ưu tiên trải nghiệm khám phá. Khách hàng có thể nghe thử trực tiếp, trao đổi với nhân viên am hiểu về từng nghệ sĩ hoặc lịch sử bản thu.

Không gian tiệm khá nhỏ, ưu tiên ánh sáng tự nhiên. Đĩa được xếp dày trên các kệ gỗ chia thành từng ô vuông đặt sát tường. Tại đây, du khách có thể tìm thấy từ các bản thu âm mới phát hành đến những album kinh điển thuộc nhiều thể loại như rock, jazz hay điện tử (digital). Một số đĩa hiếm hoặc phiên bản tái bản giới hạn thường xuất hiện ngẫu nhiên trên kệ, không theo lịch cố định.

Bìa đĩa than được đóng thành khung ảnh trang trí trên tường. Ảnh: The Vinyl Factory

Nếu muốn tìm đĩa hiếm, người mua sẽ phải đến đây thường xuyên. Chính yếu tố ngẫu nhiên này khiến mỗi lần ghé thăm trở thành một lần "săn tìm" thay vì mua sắm theo danh sách có sẵn. Thêm vào đó, việc sở hữu các bản in giới hạn dần được cộng đồng đĩa than xem như cách bảo tồn tài sản văn hóa, góp phần nâng giá trị sưu tầm của dòng sản phẩm này.

Hear Records nằm ở số 01-18, Burlington Square, 175B Bencoolen St, mở cửa 11h-19h30 từ thứ 2 đến thứ 7 và 12h-18h vào Chủ Nhật.

Tong Mern Sern Antiques - kho lưu trữ đồ cổ

Tong Mern Sern Antiques quy tụ các vật dụng được thu thập xuyên suốt nhiều thập kỷ, từ nội thất, bảng hiệu cũ đến máy ảnh, đồ trang trí... Không gian cửa hàng sắp xếp như một "kho lưu trữ ký ức" với các lối đi hẹp, đồ vật xếp chồng lên nhau, treo đầy trên trần nhà hoặc nằm rải rác trên sàn nhà.

Mọi thứ được đặt một cách tự nhiên, không theo thứ tự hay quy chuẩn nào. Mỗi góc nhỏ tại đây đều có thể xuất hiện những món đồ độc đáo như chiếc radio cổ đến biển quảng cáo cũ từ hàng chục năm trước.

Không gian cửa hàng đậm chất cổ điển với đồ vật để đầy quanh các lối đi hẹp. Ảnh: Tong Mern Sern Antiques

Với các nhà sưu tầm, giá trị không chỉ nằm ở vật thể mà còn ở bối cảnh và thời gian. Điều thu hút họ đến đây là những câu chuyện phía sau mỗi vật phẩm. Nhiều món đồ gắn với đời sống đô thị qua các giai đoạn phát triển, phản ánh lịch sử văn hóa và thói quen sinh hoạt của đảo quốc.

Khác với sản phẩm mới, đồ vintage (cổ điển) thường hiếm có phiên bản thứ hai. Điều này khiến quá trình tìm kiếm, lựa chọn mang tính "một lần duy nhất", nghĩa là nếu bỏ lỡ, cơ hội sở hữu gần như không lặp lại. Cửa hàng nằm tại số 51 Craig Rd, mở cửa 9h30-17h30 mỗi ngày.

