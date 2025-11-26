Ba cung đường mòn đi bộ xuyên rừng giữa Singapore

SingaporeĐường mòn tại công viên MacRitchie Reservoir, Southern Ridges, Mandai Boardwalk mở ra các cung chạy bộ xuyên rừng, ngắm đảo quốc trên không, tìm hiểu các loài cây - động vật quý.

Các cung đường trên đều được tạp chí Travel+Leisure gợi ý là trải nghiệm đáng thử, thể hiện cách Singapore gìn giữ sự cân bằng giữa phát triển và thiên nhiên. Trong đó, MacRitchie Reservoir là cung đường dài nhất với hệ sinh thái đa dạng, quý hiếm, nối liền trung tâm đô thị. Southern Ridges có mạng lưới cầu đi bộ trên cao, kết nối nhiều công viên và khu bảo tồn. Mandai Boardwalk nổi tiếng với không gian thiên nhiên yên bình.

Một góc Singapore với mảng xanh thiên nhiên. Ảnh: Singapore Green Plan

Đường mòn ven hồ chứa nước tại MacRitchie Reservoir

Tuyến đường mòn ven hồ dài 11 km nằm ngay trong MacRitchie Reservoir Park - công viên xanh biểu tượng của Singapore. Nơi đây được cộng đồng chạy bộ trong nước yêu thích, thường lui tới vào mỗi dịp cuối tuần.

Công viên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Central Catchment. Hệ thống đường mòn tại đây được thiết kế qua nhiều địa hình khác nhau, từ lối mòn uốn quanh mặt nước đến đường rừng tự nhiên có độ khó cao. Dọc hai bên đường là thảm rừng nhiệt đới thứ sinh tươi tốt.

Nhiều loài cây bản địa quý hiếm như keruing (gỗ dầu), gỗ meranti, lọng ô (tembusu), được xem là biểu tượng thiên nhiên của Singapore, đều sinh trưởng tại đây. Các loài hoa rừng như ixora và đỗ quyên Singapore cũng góp phần tạo nên thảm thực vật đa dạng. Du khách có thể tham khảo thêm từ các bảng thông tin đặt dọc lối đi để hiểu thêm về đa dạng sinh học và sinh thái bản địa.

Cầu treo TreeTop Walk vắt ngang tán rừng – điểm check-in nổi tiếng nằm giữa công viên MacRitchie. Ảnh: Timeout

Một trong những điểm check-in nổi tiếng trên cung đường là TreeTop Walk. Cây cầu treo dài 250 m vắt ngang tán rừng, cho tầm nhìn toàn cảnh rừng và hệ thống hồ chứa nước. Nếu may mắn, du khách có thể bắt gặp các loài chim nhiệt đới như chim hút mật (sunbird), bói cá hay chim drongo đuôi dài. Khỉ đuôi dài, kỳ đà hay bướm rừng bản địa cũng thường xuất hiện dọc đường đi.

Một điểm khác cho tầm nhìn 360 độ bao quát là tháp quan sát bằng gỗ Jelutong Tower cao 7 tầng. Buổi sớm bình minh hoặc lúc hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất để ngắm tán rừng phủ sương và mặt nước phản chiếu ánh vàng dịu nhẹ tại nơi đây.

Về tiện ích, công viên có Trung tâm Amenities Centre nằm ngay gần lối vào đường Lornie; trang bị tủ khóa, vòi sen, nước uống và nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu cá nhân cho du khách. Ngay cạnh bên là quán Mushroom Café (Gink-Go) phục vụ đồ ăn nhẹ và nước mát cho những ai cần nạp năng lượng sau hành trình.

Đường mòn trên không Southern Ridges

Dài khoảng 10 km, Southern Ridges là một trong những tuyến đường mòn dễ tiếp cận. Công trình được xây giữa không trung, nối liền 5 khu công viên và bảo tồn tự nhiên gồm Mount Faber Park, Telok Blangah Hill, HortPark, Kent Ridge Park và Labrador Nature Reserve. Đảo quốc xem nơi đây như một "dải hành lang xanh" liên hoàn trên cao, kết hợp các cầu đi bộ xuyên tán rừng và nhiều điểm ngắm cảnh.

Một phần đường mòn trên cao của Southern Ridges. Ảnh: Singapore Tourism Board

Hành trình bắt đầu tại Mount Faber, nơi du khách có thể phóng tầm mắt toàn cảnh thành phố và cảng biển. Từ đây, đường dẫn đến cầu đi bộ cao nhất Singapore Henderson Waves. Cầu cao 36 m với thiết kế đường cong gỗ uốn lượn.

Tiếp nối là Forest Walk ở Telok Blangah Hill, đoạn cầu thép dài 1,3 km được nâng cao trên tán rừng. Du khách có thể khám phá rừng thứ sinh và quan sát nhiều loài chim quý hiếm tại đây. Đi vào sâu hơn là tuyến đường đi qua HortPark - khu vườn theo chủ đề với vườn rau, khu nghỉ chân và cảnh quan nghệ thuật, trước khi dẫn đến Kent Ridge Park.

Dọc theo lối đi lót ván gỗ Canopy Walk là thảm thực vật bản địa đa dạng. Nơi đây còn mang dấu ấn lịch sử với các trạm phòng thủ tồn tại từ Thế chiến II. Mỗi điểm đều có bảng thông tin minh họa, giúp thêm chiều sâu văn hóa cho chuyến đi. Kết thúc hành trình là điểm dừng chân ở Labrador Nature Reserve với không gian thoáng đãng và mặt nước xanh trong.

Southern Ridges được nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá có trải nghiệm đi bộ xuyên rừng liền mạch, kết hợp thiên nhiên với kiến trúc. Công trình cũng được xem là biểu tượng của "Thành phố giữa thiên nhiên" - nơi kiến trúc đô thị và rừng mưa nhiệt đới tồn tại hài hòa.

Đường mòn xuyên rừng, băng hồ Mandai Boardwalk

Nằm ở phía Bắc Singapore, Mandai Boardwalk là tuyến đường đi bộ dài 3,3 km dọc rìa River Wonders và Singapore Zoo, hướng về khu Upper Seletar Reservoir và Khu bảo tồn thiên nhiên Central Catchment. Không gian thoáng đãng của rừng và mặt nước mang đến không khí trong lành và cảm giác yên bình cho người đi bộ.

Tuyến đường được xây trên nền cao, cho phép các loài động vật bản địa di chuyển tự do bên dưới, góp phần giảm tác động của con người lên hệ sinh thái. Những cây cổ thụ trong khu được giữ nguyên, đồng thời trồng bổ sung thảm thực vật nhằm thu hút chim, bướm và chuồn chuồn, tạo nên hệ sinh thái tự nhiên phong phú giữa lòng Mandai.

Lối đi bằng gỗ được lát phẳng, có độ dốc nhẹ, hợp mọi lứa tuổi và thể trạng. Du khách có thể vừa tản bộ hoặc chạy bộ thư giãn, vừa khám phá thiên nhiên.

Một đoạn đi bộ lát ván gỗ với bảng thông tin về chim bói cá tại Mandai Boardwalk. Ảnh: Timeout

Hành trình khởi đầu tại Kingfisher Entrance – cổng vào với thiết kế lấy cảm hứng từ chim bói cá mỏ cò, thường xuất hiện quanh hồ Upper Seletar. Dọc tuyến đường là 5 trạm chủ đề lấy cảm hứng từ các loài động vật bản địa như Tree Frog's Hangout, Lora's Nest, hay Damselfly's Wing. Du khách có thể dừng chân tìm hiểu thêm về hệ sinh thái, đa dạng sinh học khu vực Mandai hoặc ngắm mặt hồ Upper Seletar phẳng lặng từ các điểm ngắm cảnh dọc đường.

Mandai Boardwalk là điểm tham quan kết hợp đa dạng sinh học, yếu tố giáo dục và cảnh quan thiên nhiên yên bình. Nơi đây, cùng với hai cung đường trên, đều là những địa điểm thể hiện tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái tự nhiên giữa lòng đô thị của Singapore - "City in Nature" (Thành phố giữa thiên nhiên).

Ý tưởng City in Nature là một phần của kế hoạch "xanh hóa" Singapore Green Plan được công bố vào năm 2021. Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và đô thị hóa, chính phủ đảo quốc khuyến khích người dân cùng chung tay xây dựng đất nước đáng sống, bền vững, có khả năng chống chịu thiên tai.

Việc chuyển đổi sang "Thành phố giữa Thiên nhiên" (City in Nature) là một trong những mục tiêu toàn diện, tầm nhìn đến năm 2030, bao gồm định hướng phát triển kinh tế du lịch. Nhiều khu sinh thái, công viên cây xanh và đường mòn được đầu tư, quy hoạch bài bản để hiện thực hóa mục tiêu này, bao gồm cả ba cung đường trên.

Thy An