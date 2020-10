Ba cô giáo bị đình chỉ công tác vì không bảo vệ trẻ

Lào CaiHai cô giáo dạy lớp Thỏ Ngọc, một cô phụ trách trường mầm non Trumpkids bị đình chỉ công tác vì không ngăn cản phụ huynh đánh học sinh.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai, cho biết việc đình chỉ ba cô giáo trường mầm non Trumpkids (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) được thực hiện từ chiều 1/10 nhằm kiểm điểm, làm rõ hành vi sai phạm và ổn định tâm lý học sinh, phụ huynh. Sau khi có kết luận điều tra của công an, Phòng sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo.

Phụ huynh (áo vàng) sau khi đánh bé gái đứng giữa lớp, quay ra dỗ dành con mình. Ảnh chụp camera lớp học.

Anh Phạm Quang Giang cho biết con gái anh hôm nay đã bớt hoảng loạn, nhưng vẫn nằm theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai. Anh Bùi Văn Hùng, người hành hung con anh, chưa đến gặp gia đình mà chỉ nhắn tin xin lỗi qua điện thoại. "Chúng tôi không muốn làm lớn sự việc, nhưng không thể chấp nhận thái độ né tránh của anh Hùng", anh Giang nói.

Gia đình anh Giang đã làm đơn tố giác hành vi bạo hành trẻ của anh Bùi Văn Hùng tới cơ quan công an. Lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết, đã triệu tập lần hai, nhưng anh Hùng vẫn chưa trình diện.

Đánh giá đây vụ bạo hành "rất thô bạo, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em", ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm người vi phạm để răn đe, đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà trường, trẻ em.

16h ngày 30/9, tại lớp Thỏ Ngọc, trường mầm non Trumpkids, hai bé gái 2 tuổi tranh giành đồ chơi, cắn tay nhau. Đến đón con tại lớp học, anh Bùi Văn Hùng đã túm tóc, tát vào mặt bé gái cắn con mình, khiến bé loạng choạng, bật khóc. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của ba cô giáo, được camera lớp học ghi lại.

Gia Chính