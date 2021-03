Bà chủ tạp hóa nghi bị cướp sát hại

TP HCMBà Dương, 54 tuổi, tử vong tại cửa tiệm tạp hóa trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, nghi bị cướp sát hại.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nhật Vy.

Ngày 16/3, Công an quận Tân Phú cho hay phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP HCM) bắt được nghi can sát hại bà Dương. Người đàn ông khi bị bắt trên người có nhiều tiền lẻ, card điện thoại... nghi là tang vật cướp được ở cửa hàng tạp hóa.

Tang vật của nghi can giết người bị cảnh sát thu. Ảnh: Nhật Vy.

Trước đó vào sáng 15/3, chồng bà Dương phát hiện vợ mình tử vong tại nhà thuê, cũng là nơi họ mở cửa hàng tạp hóa. Nhiều dấu vết cho thấy kẻ giết người sau khi gây án đã lục lọi, tìm tài sản. Công an TP HCM phối hợp quận Tân Phú điều tra, rà soát hàng loạt camera trên đường để truy bắt hung thủ.

Cảnh sát đang làm rõ động cơ của người này.

Nhật Vy