Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy phủ nhận 'chạy án' 7 tỷ đồng

TP HCMBà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Mỹ Châu Pharmacy Group, nói không "chạy án" cho người quen, đưa 7 tỷ đồng cho ca sĩ Lê Quốc Kháng để thuê luật sư và khắc phục thiệt hại.

Sáng 11/9, bà Châu (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) bị TAND TP HCM xét xử về tội Đưa hối lộ.

Bà gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian bị tạm giam, đi lại khó khăn, phải sử dụng xe lăn, nên hai cảnh sát phải dìu vào phòng xử.

Bà Lê Thị Mỹ Châu tại tòa sáng 11/9. Ảnh: Hải Duyên

Liên quan vụ án, Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ca sĩ Quốc Kháng không được nhiều người biết đến. Ngoài việc ca hát, Kháng là Giám đốc Công ty TNHH Lê Gia Huy King Hotel, quản lý chuỗi khách sạn cũng như một số dự án bất động sản ở Vũng Tàu.

Cáo trạng xác định, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen Kháng khi nam ca sĩ tự xưng là "cháu của nguyên Phó thủ tướng". Nghĩ anh này "quen biết rộng", ngày 14/5/2024, bà nhờ "chạy" cho người anh em ngoài xã hội là Thái Khắc Hoàng (bị can trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại, gia đình được gặp mặt.

Kháng đồng ý, sau đó liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (lúc này là cán bộ Công an phường 5, quận 10) để tìm cách "lo". Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng.

Để bà Châu tin tưởng, Kháng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc cho bà Châu với giá 7 tỷ đồng. Từ ngày 16 đến 21/5/2024, nam ca sĩ hai lần đến nhà bà nhận số tiền này. Kháng chỉ chuyển cho Nam 480 triệu đồng, còn lại dùng vào mục đích cá nhân.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Chờ lâu không thấy Hoàng được tại ngoại, bà Châu nhiều lần hối thúc nhưng Nam và Kháng không thực hiện được. Biết mình bị lừa, bà Châu làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, bà Châu cho biết trong số 7 tỷ đồng đưa cho Kháng có một tỷ của mình, còn lại là đi vay.

Còn Kháng thừa nhận hoàn toàn không có khả năng giúp cho Hoàng được tại ngoại, nhưng "tin tưởng vào lời hứa hẹn của Nam" nên đã nhận lời. Thời điểm đó nam ca sĩ mắc nợ nhiều người nên đã dùng tiền của bà Châu để trả.

Cựu cán bộ công an lúc đầu thừa nhận nhận 450 triệu đồng từ Kháng, chi 200 triệu thuê luật sư cho Hoàng, nhưng sau đó thay đổi lời khai "chỉ nhận 150 triệu".

Chủ tịch Mỹ Châu Pharmacy Group: 'Tôi không làm gì sai'

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Châu thay đổi lời khai, cho rằng cáo trạng truy tố mình về tội Đưa hối lộ là không đúng.

Theo bị cáo, khoản tiền 7 tỷ đồng đưa cho Kháng không nhằm mục đích hối lộ để lo cho Hoàng được tại ngoại và thăm gặp, mà gồm một tỷ đồng để thuê luật sư, còn lại 6 tỷ để khắc phục hậu quả cho Hoàng.

"Nếu đưa hối lộ thì phải đưa cho người có chức vụ quyền hạn, trong khi Kháng không có chức vụ quyền hạn. Bị cáo không làm gì sai trái nên mới làm đơn tố cáo công an, mục đích để ngăn chặn việc bị lừa và lấy lại tiền", bà Châu trình bày.

Về những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, thừa nhận việc đưa tiền là "để lo cho Hoàng", bà Châu nói "đây là nội dung điều tra viên viết sẵn". "Bị cáo không có kính nên không đọc rõ", bà này giải thích, còn lý do không khiếu nại khi hồ sơ được chuyển sang VKS là "muốn để ra tòa sẽ nói".

Còn về nội dung trong bản tự khai, bà này nói "sau phẫu thuật nên không nhớ rõ do mình viết hay điều tra viên ghi sẵn".

Cũng kêu oan tại tòa, bị cáo Nam phủ nhận việc nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Kháng. "Bị cáo chỉ hướng dẫn Kháng thuê luật sư cho Hoàng và gặp cán bộ Trung để được hướng dẫn thủ tục theo quy định", Nam khai và cho rằng mình bị oan.

Trong khi đó, bị cáo Kháng thừa nhận các hành vi như cáo trạng, song cho rằng "không có ý định chiếm đoạt tiền (của bà Châu) mà chỉ mượn tạm, sau sẽ bán tài sản trả lại".

Quá trình điều tra, Kháng khai được Nam giới thiệu gặp một người tên Trung, công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế TP HCM, để được hướng dẫn thủ tục cho gia đình thăm gặp Hoàng và khắc phục hậu quả. Bị cáo khai đã đưa 200 triệu đồng "cảm ơn" Trung, dù cán bộ này không đòi hỏi. Tuy nhiên, tại tòa hôm nay, Kháng lại khẳng định không đưa tiền cho Trung.\

Dự kiến chiều nay tòa tuyên án.

