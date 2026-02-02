Bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu được giảm 13 năm tù

TP HCMTòa phúc thẩm ghi nhận bà Lê Thị Mỹ Châu có nhiều tình tiết giảm nhẹ chưa được cấp sơ thẩm ghi nhận trong vụ đưa 7 tỷ đồng "chạy án" nên giảm cho bà 13 năm tù.

Chiều 2/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo của bà Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) giảm từ 17 xuống còn 4 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Lê Quốc Kháng (45 tuổi, ca sĩ) bị tuyên y án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có vai trò đồng phạm với Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) cũng được tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo giảm từ 8 xuống 4 năm 6 tháng tù.

Bà Lê Thị Mỹ Châu tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10.2025. Ảnh: Hải Duyên

Theo HĐXX, tòa cấp sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo tội Đưa hối lộ là đúng quy định pháp luật, song mức án có phần nghiêm khắc.

Tại phiên tòa phúc thẩm bà Châu thay đổi nhận thức, thừa nhận hành vi của mình nên tòa ghi nhận cho bị cáo hưởng tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Bị cáo chủ động khai báo hành vi sai phạm trước khi bị phát giác nên tòa áp dụng khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự cho bị cáo để thể hiện tính khoan hồng. Tình tiết này, theo tòa phúc thẩm là chưa được cấp sơ thẩm áp dụng.

Ngoài ra, tòa ghi nhận quá trình kinh doanh, bị cáo có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho xã hội được các cơ quan, đơn vị tặng bằng khen...

Tương tự, đối với bị cáo Nam, HĐXX phúc thẩm nhận định đã thay đổi nhận thức, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả vụ án, nên tòa chấp nhận kháng cáo, xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Kháng, tòa phúc thẩm đánh giá, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội. Tại phiên tòa này, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới.

Bản án xác định, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen Kháng khi nam ca sĩ tự xưng là "cháu của nguyên Phó thủ tướng". Nghĩ anh này quen biết lớn, ngày 14/5/2024, bà nhờ "chạy" cho người quen tên Hoàng được tại ngoại, gia đình được gặp mặt.

Kháng liên hệ với Nam (lúc này là cán bộ Công an phường 5, quận 10) để tìm cách "lo". Nam đồng ý, yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng.

Để bà Châu tin tưởng, Kháng hứa chắc chắn xử lý được việc cho bà Châu với giá 7 tỷ đồng. Từ ngày 16 đến 21/5/2024, nam ca sĩ hai lần đến nhà bà này nhận đủ tiền. Tuy nhiên, Kháng chỉ chuyển cho Nam 480 triệu đồng, còn lại dùng vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Lê Quốc Kháng tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2025. Ảnh: Hải Duyên

Quá trình điều tra, các bị cáo được cho là đã thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, bà Châu cho rằng cáo trạng truy tố không đúng bản chất vụ việc. Theo bà, số tiền 7 tỷ đồng đưa cho Kháng gồm 1 tỷ đồng thuê luật sư cho Hoàng và 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, không phải tiền hối lộ, bởi "Kháng không có chức vụ, quyền hạn".

Bị cáo Nam khai không nhận tiền từ Kháng, chỉ hướng dẫn gia đình bị cáo thuê luật sư và liên hệ một cán bộ tên Trung để được tư vấn thủ tục.

Bị cáo Kháng thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, song khẳng định không có ý định chiếm đoạt, mà chỉ "mượn tạm" tiền của bà Châu, dự định sau này bán tài sản để trả lại. Trong giai đoạn điều tra, Kháng từng khai đã đưa 200 triệu đồng "cảm ơn" cán bộ Trung, nhưng tại tòa lại phủ nhận nội dung này.

Sau phiên sơ thẩm hồi tháng 10/2025, bà Châu và bị cáo Nam cho biết đã thay đổi nhận thức, làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Kháng cũng cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng nên đề nghị được xem xét giảm án.

Hải Duyên