Ba chiến lược đào tạo nhân lực bền vững tại trường ĐH FPT

Trường ĐH FPT đào tạo nhân lực có thích nghi, đáp ứng nhanh với sự biến đổi của thị trường dựa trên ba chiến lược trang bị năng lực hội nhập, khởi nghiệp và công nghệ.

Nội dung này được các chuyên gia từ trường Đại học FPT chia sẻ trong khuôn khổ FPTU Open Day, sự kiện trải nghiệm thu hút khoảng 4.000 học sinh THPT, giáo viên từ hơn 100 trường Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 21/12. Tại đây, người tham gia có cơ hội tham quan khuôn viên trường, trải nghiệm không gian học tập, tìm hiểu các chương trình đào tạo, đồng thời, dự hội thảo "FPTU Talk: Future Forward, Global Ready".

Học sinh tham gia sự kiện FPTU Open Day. Ảnh: FPTU

Hội thảo tập trung phân tích ba yếu tố đang định hình giáo dục đại học trong kỷ nguyên số, cũng là ba trụ tạo nên năng lực cạnh tranh của sinh viên trường Đại học FPT.

Toàn cầu hóa và hội nhập sớm

Mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Hùng Quân - Phó giám đốc trường Đại học FPT, cơ sở Hà Nội, nhận định cách phụ huynh và học sinh tiếp cận việc chọn trường đại học đang có sự dịch chuyển rõ rệt. "Nếu trước đây, tiêu chí lựa chọn chủ yếu xoay quanh danh tiếng hay điểm đầu vào, thì hiện nay, trải nghiệm thực tế, khả năng kết nối doanh nghiệp và mức độ hội nhập quốc tế đã trở thành những yếu tố then chốt", ông nói.

Theo ông, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự dịch chuyển lao động xuyên biên giới, giáo dục đại học cần được nhìn nhận như một phần của hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực, thay vì chỉ là nơi truyền đạt kiến thức. Mô hình "đại học trong lòng doanh nghiệp" cho phép sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu của thị trường.

Với lợi thế từ hệ sinh thái công nghệ và mạng lưới hoạt động toàn cầu của Tập đoàn FPT, sinh viên của trường có cơ hội tiếp xúc với chuẩn mực làm việc quốc tế trong quá trình học tập. Nhờ đó, các em có thể hình thành tư duy toàn cầu và năng lực nghề nghiệp tự nhiên.

Chuyên gia chia sẻ trong hội thảo. Ảnh: FPTU

Phương pháp đào tạo "khởi nghiệp"

Trường Đại học FPT đưa khởi nghiệp vào chương trình đào tạo chính thức. Sinh viên có cơ hội hình thành ý tưởng, phát triển dự án thực tế, trình bày trước hội đồng chuyên môn và nhận cố vấn trực tiếp từ doanh nghiệp. Những dự án có tiềm năng tiếp tục được nhà trường cấp vốn để triển khai trong thực tiễn.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Phạm Tuyết Hạnh Hà, Trưởng ban Công tác học đường - Tổ chức Giáo dục FPT, cho biết nhiều cựu sinh viên đã khởi nghiệp thành công, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường như Lê Văn Sơn (Founder, CEO Sphinx), Trần Trung Hiếu (Founder, CEO TopCV Việt Nam), Nguyễn Thanh Tùng (Founder, CEO MindX) hay Nguyễn Xuân Hiếu (Founder, CEO TECHVIFY Software).

Theo bà, khởi nghiệp trong đào tạo không nhằm tạo ra càng nhiều startup càng tốt, mà hướng tới việc giúp sinh viên hình thành tư duy chủ động, linh hoạt và khả năng thích ứng với môi trường làm việc nhiều biến động.

Bà Phạm Tuyết Hạnh Hà, Trưởng ban Công tác học đường - Tổ chức Giáo dục FPT. Ảnh: FPTU

Năng lực công nghệ

Các diễn giả xác định công nghệ là năng lực nền tảng của người lao động trong tương lai, không còn giới hạn trong một ngành học riêng biệt. Dẫn các phân tích về xu hướng việc làm toàn cầu, ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Trải nghiệm Công nghệ - Tổ chức Giáo dục FPT, cho biết theo dự báo của Viện nghiên cứu Institute for the Future (IFTF), khoảng 85% công việc vào năm 2030 hiện nay chưa được định hình rõ ràng, trong bối cảnh AI, IoT và tự động hóa phát triển nhanh chóng.

Từ thực tế đó, ông cho rằng giáo dục đại học cần chuyển trọng tâm từ việc truyền đạt kiến thức sang phát triển tư duy công nghệ, năng lực thích ứng và khả năng học tập suốt đời, giúp người học không bị tụt lại trong một thị trường lao động liên tục thay đổi.

Học sinh trải nghiệm công nghệ tại sự kiện. Ảnh: FPTU

Qua những chia sẻ trong hội thảo "Future Forward, Global Ready", học sinh THPT sớm hình dung con đường học tập và nghề nghiệp trong tương lai, trong bối cảnh giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.

Nhật Lệ