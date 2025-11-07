Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Bùi Thị Minh Hoài được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10.

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương cử chức danh Chủ tịch. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, được tín nhiệm đảm nhận vị trí người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Chủ tịch đầu tiên trong 95 năm lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ba ngày trước, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết sẽ cùng tập thể Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đoàn kết, phát huy hiệu quả hoạt động của khối đại đoàn kết toàn dân. Bà nhấn mạnh Mặt trận sớm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bà kêu gọi nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng hệ thống chính trị xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài 60 tuổi, thạc sĩ Luật, quê Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình). Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Bà khởi đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại Nam Định, sau đó công tác tại Hà Nam, lần lượt giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Bà từng làm Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam trong hai năm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong 10 năm. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong bốn người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Đến tháng 7/2024, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và ba tuần trước tái đắc cử chức danh này tại Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 4/11, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang Vinh

Hiện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện có 7 Phó chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Thu Hà (Tổng thư ký, Phó chủ tịch), bà Hà Thị Nga (Trưởng Ban vận động cứu trợ Trung ương), ông Nguyễn Đình Khang (Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), ông Lương Quốc Đoàn (Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), bà Nguyễn Thị Tuyến (Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), ông Bùi Quang Huy (Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và thượng tướng Bế Xuân Trường (Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam).

Các Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 95 năm qua gồm có các ông: Nguyễn Lương Bằng (Chủ nhiệm Tổng bộ Việt Minh, năm 1941), Huỳnh Thúc Kháng (Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, năm 1946), Tôn Đức Thắng (1955-1977), Hoàng Quốc Việt (1977-1983), Huỳnh Tấn Phát (1983-1988), Nguyễn Hữu Thọ (1988-1994), Lê Quang Đạo (1994-1999), Phạm Thế Duyệt (1999-2007), Huỳnh Đảm (2008-2013), Nguyễn Thiện Nhân (2013-2017), Trần Thanh Mẫn (2017-2021), Đỗ Văn Chiến (từ 2021 đến 4/11/2025) và bà Bùi Thị Minh Hoài.

Sơn Hà