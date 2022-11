Axoft Việt Nam phân phối giải pháp điện toán đám mây Acronis

TP HCMAxoft Việt Nam trở thành nhà phân phối điện toán đám mây mới của Acronis từ ngày 10/11, đáp ứng yêu cầu về bảo mật an ninh mạng.

Axoft chuyên cung cấp dịch vụ và công nghệ kỹ thuật số với gần 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối công nghệ thông tin trên toàn cầu. Đơn vị sẽ mang đến thị trường các sản phẩm chất lượng cao, giúp giải pháp an ninh mạng của Acronis dễ dàng tiếp cận hơn đối với các tổ chức tại Việt Nam.

Đại diện đơn vị trong lễ ký kết. Ảnh: Axoft

Đại diện Axoft cho biết, các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận các cuộc tấn công mạng vào các doanh nghiệp và tổ chức trong tháng 9 tăng đến 8,9% so với tháng trước và tương đương 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Khoa Nguyễn, Giám đốc quốc gia Axoft Việt Nam nhấn mạnh, đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng là một thách thức với doanh nghiệp, đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay.

"Chúng tôi sẽ phân phối đến thị trường một trong những giải pháp hiệu quả của Acronis. Đơn cử Cyber Protect Cloud - giải pháp an ninh mạng tích hợp mới từ Acronis nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp", ông Khoa nói.

Ông Khoa Nguyễn - Giám đốc quốc gia Axoft Việt Nam trình bày về quy trình vận hành của Axoft Việt Nam. Ảnh: Axoft

Acronis Cyber Protect là giải pháp an ninh mạng thế hệ mới "tất cả trong một" bao gồm bảo vệ và sao lưu dữ liệu, phục hồi sau thảm họa, chống phần mềm độc hại và chống vi-rút, an ninh mạng và các công cụ quản lý thiết bị đầu cuối - tất cả được quản lý thông qua một nền tảng giám sát Dashboard duy nhất (Single-Pane of Glass).

Ông Neil Morarji, Tổng giám đốc Acronis tại APAC kỳ vọng, bằng kinh nghiệm và thực lực đang có, Axoft Việt Nam sẽ giúp phát triển mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý tập trung vào đám mây trong khu vực này. Sự hợp tác lần này mang đến cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận giải pháp bảo mật và an ninh mạng hiện đại.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng mở rộng thị phần của Acnonis tại thị trường Việt Nam thông qua quan hệ đối tác với Axoft", ông Neil Morarji nói.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Evgeniy Kurtukov, Giám đốc Chiến lược toàn cầu của Axoft đánh giá cao mối quan hệ đối tác đa quốc gia với Acronis. Đơn vị tự tin có khả năng phát triển kênh phân phối và cung cấp hỗ trợ toàn diện cho đối tác Acronis với tư cách là Nhà phân phối giá trị gia tăng. Ông nói: "Chúng tôi đặc biệt quan tâm các công nghệ của Acronis cũng như các thành viên đã tham gia Chương trình Đối tác Acronis MSP gần đây. Axoft cam kết có thể cùng hỗ trợ để tạo ra các cơ hội kinh doanh mới".

Sự kiện công bố hợp tác tổ chức với sự tham gia của gần 50 đối tác đến từ nhiều công ty khác nhau. Đây cũng là cơ hội để các đối tác cùng gặp gỡ và làm việc với nhà phân phối mới - Axoft Việt Nam. Bên cạnh việc chia sẻ chiến lược và thông tin về thị trường hiện tại, các đối tác tham gia cũng sẽ có một cái nhìn toàn diện, chi tiết hơn về sản phẩm, dịch vụ của Acronis.

Acronis đặt mục tiêu mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam vào năm 2023. Phối hợp chặt chẽ với các trung tâm R&D lớn nhất tại Bulgaria và Singapore, đơn vị nỗ lực phát triển các giải pháp bảo mật an ninh mạng tối tân cho khách hàng doanh nghiệp.

Minh Huy