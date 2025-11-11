Australia tìm chủ nhân giải xổ số 3 triệu USD gần một năm

Giải xổ số hơn 3 triệu USD ở Australia đã có chủ gần một năm, nhưng người trúng giải tới nay vẫn chưa xuất hiện để lĩnh tiền.

Một người đã mua được tấm vé trúng thưởng 4,8 triệu AUD (khoảng 3 triệu USD) giải Set for Life (An nhàn suốt đời) tại thị trấn ven biển Kiama, bang New South Wales, ngày 30/11/2024. Giải này trả thưởng thành nhiều phần, người trúng nhận mỗi tháng khoảng 13.000 USD trong 20 năm.

Tuy nhiên, Cơ quan xổ số Australia Lott hôm nay cho biết người trúng giải vẫn chưa xuất hiện. Người này không mua vé qua tài khoản thành viên nên Lott không thể xác định danh tính.

Tấm vé số Set for Life. Ảnh: The Lott

"Thật không tin nổi, có người nào đó vẫn cầm tấm vé đi lại suốt 12 tháng qua mà không hay biết mình đã là triệu phú. Hãy tưởng tượng năm vừa rồi của họ đáng lẽ đã khác biệt ra sao và 20 năm tiếp sẽ thay đổi như thế nào, khi cứ nhận đều đều 13.000 USD mỗi tháng", người phát ngôn của Lott, Khat McIntyr, nói ngày 11/11.

Tại bang New South Wales, người trúng số phải nhận thưởng trong vòng 6 năm tính từ ngày quay giải.

Phát ngôn viên McIntyr kêu gọi bất kỳ ai đã mua vé số Set for Life tại Nextra ở thị trấn Kiama vào ngày 30/11/2024 kiểm tra vé của mình. Dãy số trúng giải là 33, 19, 40, 29, 28, 3 và 5.

"Chúng tôi rất mong chờ người chiến thắng bí ẩn này xuất hiện. Hãy nhớ kiểm tra khắp nơi, ngay cả những nơi khó ngờ nhất", bà McIntyr nói.

Ngọc Ánh (Theo Star, Straits Times, Yahoo News)