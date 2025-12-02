Australia thế chân Mỹ bán bò ăn ngũ cốc cho châu Á

Từ truyền thống chăn thả đồng cỏ, Australia phát triển mô hình vỗ béo bò bằng ngũ cốc và thay Mỹ bán cho châu Á.

Sau khoảng 90 ngày vỗ béo bằng lúa mạch, thức ăn ủ chua, hạt bông và mật mía trong chuồng kín gió, 6.000 con bò Black Angus ở trang trại Gundamain có thể tăng trọng lượng tới 50%, lên khoảng 600 kg mỗi con.

Gundamain là ví dụ cho xu hướng chuyển dịch cấu trúc trong ngành chăn nuôi bò Australia, từ chăn thả đồng cỏ sang nuôi công nghiệp trong trang trại. Phương pháp vỗ béo bằng ngũ cốc giúp nước này cung cấp thịt bò ổn định hơn cho xuất khẩu và chiếm thêm thị phần từ Mỹ tại các nước châu Á.

"Chúng tôi liên tục được hỏi về nguồn hàng", Tess Herbert, Chủ trang trại Gundamain, cách Sydney khoảng 4 giờ lái xe, cho biết. Ông đang định tăng gấp đôi quy mô đàn bò, lên 12.000 con trong vài năm tới. "Chuỗi cung ứng yêu cầu thì chúng tôi phải đáp ứng. Và cách duy nhất là mở rộng", Tess nói thêm.

Buổi đấu giá bò ở Moss Vale, Australia ngày 3/4. Ảnh: Reuters

Khẩu vị ưa chuộng thịt bò vỗ béo bằng ngũ cốc của châu Á đã góp phần đưa Australia thành nước xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai thế giới, với kim ngạch 8,6 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, theo dữ liệu hải quan.

Tính đến cuối tháng 6, đàn bò nuôi bằng ngũ cốc của nước này đạt kỷ lục 1,6 triệu con, tăng từ 1 triệu con cách đây 5 năm. Các nhà phân tích dự báo con số này sẽ đạt khoảng 2 triệu con vào năm 2027. Khi đó, khoảng một nửa đàn bò Australia sẽ trải qua giai đoạn vỗ béo trước khi giết mổ, so với khoảng 40% hiện nay.

Tăng trưởng quy mô đàn bò ăn ngũ cốc Australia trùng với giai đoạn thu hẹp của đàn bò Mỹ. Nước này vốn là nhà sản xuất thịt bò ăn ngũ cốc lớn nhất thế giới, nơi tiên phong phương pháp vỗ béo bò bằng thức ăn trong trang trại.

Mô hình này xuất hiện cách đây gần một thế kỷ, giúp chất lượng thịt tốt hơn nhờ khẩu phần giàu năng lượng, tạo ra những miếng thịt lớn, nhiều vân mỡ, được ưa chuộng ở các thị trường châu Á.

Nhưng nhiều năm hạn hán đã khiến đàn bò Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1950. Tính đến 1/11, Mỹ có 11,7 triệu con bò trong các trại vỗ béo, giảm 260.000 con so với cùng kỳ 2024, mức thấp nhất nhiều năm. Bộ Nông nghiệp nước này dự báo sản lượng thịt bò tiếp tục giảm năm nay và năm tới.

Trong khi đó, xuất khẩu thịt bò ăn ngũ cốc Australia tăng lên 324.421 tấn trong 9 tháng đầu năm, từ 224.230 tấn cùng kỳ 2020. Khách hàng chính là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ngược với xuất khẩu của Mỹ sang các thị trường này giảm những năm gần đây.

Grant Garey, Chủ tịch Hiệp hội Trang trại vỗ béo Australia thừa nhận nguồn cung từ Mỹ giảm góp phần thúc đẩy cơ hội cho bò ăn ngũ cốc nước này.

Lợi ích của việc nuôi bò bằng ngũ cốc là giúp ngành chăn nuôi Australia giảm thiểu tác động thời tiết thất thường, với mưa nhiều hoặc hạn hán vốn rất nghiêm trọng ở nước này. Đồng thời, hướng đi cũng giúp tiếp cận thị trường cao cấp.

Matt Dalgleish, chuyên gia phân tích thịt và chăn nuôi tại công ty tư vấn Episode 3, cho biết nuôi bò trong chuồng bằng ngũ cốc giúp đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng. "Việc có thể cung cấp sản lượng thịt ổn định quanh năm mà không phụ thuộc vào lượng mưa và cỏ thực sự quan trọng", ông nhận định.

Hạn hán cũng ảnh hưởng đến sản xuất lương thực nhưng Australia vẫn có đủ ngũ cốc để phục vụ vỗ béo cho bò. Simon Quilty, nhà phân tích tại Global AgriTrends, cho biết nuôi bò cách này đang mang lại lợi nhuận tốt nên sẽ còn mở rộng.

"Các công ty lớn đang nhìn thấy cơ hội. Chúng ta sẽ đạt 1,75 triệu con bò ăn ngũ cốc năm tới và 2 triệu vào năm sau nữa", ông nói. Ở nước này, những doanh nghiệp nuôi bò lớn gồm Mort & Co, JBS, NH Foods và Teys Australia thuộc tập đoàn Cargill (Mỹ).