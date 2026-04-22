Australia miễn phí vaccine RSV cho người già

Người từ 75 tuổi, nhóm dân cư Aboriginal và Torres Strait Islander từ 60 tuổi ở Australia sẽ được tiêm ngừa vaccine RSV miễn phí, từ 15/5.

Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết chính phủ đã cam kết thêm 445 triệu đôla Australia trong 5 năm để mở rộng quyền tiếp cận miễn phí cho các nhóm dễ tổn thương khác. Năm ngoái, chính phủ nước này đã đưa vaccine RSV vào chương trình tiêm chủng quốc gia dành cho thai phụ và trẻ sơ sinh.

Vaccine được sử dụng Arexvy, đã được thử nghiệm trong một nghiên cứu lâm sàng tại 17 quốc gia, trong đó có Australia. Mũi tiêm hiệu quả khoảng 80-90% ngăn biến chứng do RSV, hiệu lực bảo vệ có thể lên đến ba năm.

Minh họa nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine. Ảnh: Vecteezy

Virus hợp bào hô hấp RSV rất phổ biến, dễ lây lan và có thể bị nhầm với cảm lạnh hoặc cúm. Ở người cao tuổi, virus này có thể gây bệnh nặng dẫn tới tử vong. Tại Australia, số nhiễm RSV đạt kỷ lục vào năm 2025 với hơn 177.000 ca, trong đó hơn 40.000 ca ở người trên 60 tuổi.

GS Lucy Morgan từ Lung Foundation Australia, cho biết người cao tuổi và người có bệnh mạn tính như hen suyễn, suy tim, tiểu đường, có nguy cơ cao trở nặng khi mắc RSV. Người già cũng thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhỏ, là nhóm cũng có nguy cơ cao mắc RSV nhưng thường có triệu chứng nhẹ hơn.

Ngay cả khi không phải nhập viện, người cao tuổi mắc RSV vẫn có thể bị ảnh hưởng suốt nhiều tuần, làm tăng nhu cầu chăm sóc và giảm khả năng tự lập. Bệnh khiến họ gần như không thể tham gia các sinh hoạt thường ngày. Họ không thể chăm cháu, thậm chí có thể không tự chăm sóc được bản thân, nên gia đình phải hỗ trợ. Vì vậy, GS Lucy cho rằng bảo vệ người cao tuổi trước bệnh hô hấp virus nặng cũng là cách giúp cộng đồng vận hành ổn định.

Văn Hà (Theo SBS News Australia)