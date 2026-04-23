Auspacific Investment Việt Nam ra mắt với hoạt động tư vấn tài sản

Auspacific Investment Việt Nam khai trương văn phòng đầu tiên tại Hà Nội, triển khai hoạt động tư vấn và quản trị tài sản theo mô hình giám tuyển bất động sản độc lập.

Ngày 19/4, Auspacific Investment Việt Nam (APIV) khai trương văn phòng đầu tiên tại tòa Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, đánh dấu sự hiện diện tại thị trường Việt Nam sau 17 năm hoạt động tại Australia.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều đối tác trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ như Văn Phú, Taseco Land, Silk Path, PVcombank cùng các chuyên gia thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Ban lãnh đạo APIV cắt băng khai trương văn phòng tại Hà Nội. Ảnh: APVI

Theo đại diện doanh nghiệp, sau gần hai thập kỷ phát triển với mạng lưới 15 chi nhánh toàn cầu, APIV lựa chọn Hà Nội là điểm đến tiếp theo trong chiến lược mở rộng tại châu Á. Doanh nghiệp định vị vai trò là đơn vị giám tuyển bất động sản độc lập, tập trung vào tư vấn tài sản và kết nối giữa chủ đầu tư với khách hàng có nhu cầu sở hữu bất động sản.

Ông Tô Như Tuấn Anh, Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Auspacific Investment Việt Nam, cho biết doanh nghiệp hướng đến việc đưa các chuẩn mực quản trị tài sản quốc tế vào thị trường trong nước.

"Chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo thêm niềm tin trong quá trình giao dịch", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Đại diện các đơn vị trò chuyện tại sự kiện. Ảnh: APIV

Theo APIV, điểm khác biệt của doanh nghiệp không nằm ở số lượng dự án phân phối mà ở quy trình đối soát độc lập, dựa trên hai nguyên tắc là trung lập và kỷ luật. Mô hình này được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng đánh giá tài sản khách quan hơn trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Kinh doanh Auspacific Investment Việt Nam, nhận định niềm tin vẫn là một trong những thách thức lớn của thị trường bất động sản hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng.

Theo ông Đạt, doanh nghiệp xây dựng hệ thống vận hành theo hướng minh bạch, rõ ràng và nhất quán để khách hàng có thêm cơ sở trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Sự kiện quy tụ các đối tác và khách mời đến từ nhiều lĩnh vực. Ảnh: APIV

Trong giai đoạn đầu, APIV tập trung phát triển hệ sinh thái tư vấn chuyên sâu, kết hợp phân tích dữ liệu thị trường với kinh nghiệm quản trị tài sản đa quốc gia nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện giá trị bất động sản và quản lý dòng vốn hiệu quả hơn.

Việc khai trương văn phòng tại Hà Nội được xem là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đại diện APIV cho rằng đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình thúc đẩy tính minh bạch và phát triển bền vững của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Song Anh