Aurora IP mở gian hàng tại triển lãm dệt may SaigonTex & SaigonFabric

Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông (Aurora IP) mang đến triển lãm SaigonTex & SaigonFabric 2022 giải pháp xanh về cơ sở hạ tầng cho các nhà máy dệt nhuộm.

Với việc đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của xu hướng xanh hóa ngành dệt may, gian hàng của Aurora IP được giới chuyên môn đánh giá cao về tiềm năng phát triển và được coi là "làn gió mới đột phá" tại triển lãm.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã chứng minh được sức hút và giá trị cốt lõi của mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ sinh thái chuyên sâu về dệt nhuộm. "Triển lãm lần này đã góp phần kết nối Aurora IP và các nhà đầu tư có tầm nhìn xanh trong nước và quốc tế để cùng chung tay xây dựng ngành công nghiệp dệt may bền vững toàn cầu", đại diện công ty chia sẻ.

Gian hàng của Aurora IP tại khu vực trung tâm của sự kiện.

Aurora IP là một trong số ít khu công nghiệp tại Việt Nam sở hữu đầy đủ tiềm lực, cơ sở pháp lý, hạ tầng đồng bộ để xây dựng các nhà máy hạ tầng kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của quy trình dệt nhuộm.

Toạ lạc tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - cái nôi của ngành dệt may Việt Nam, nằm trong quy hoạch khu kinh tế Ninh Cơ rộng 14.000 ha, Aurora IP sở hữu vị trí chiến lược kết nối trực tiếp với hầu khắp các tuyến đường thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư, triển khai đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế đến thi công, ứng dụng những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực dệt nhuộm. Từ hệ thống chiếu sáng, giám sát công cộng (khuyến khích sử dụng điện từ năng lượng mặt trời), tới hệ thống cấp nước (khai thác và xử lý nước mặt sông thay vì sử dụng nước ngầm), xử lý nước thải, chất thải... đều thể hiện trách nhiệm của nhà đầu tư với môi trường.

Hệ thống cấp nước khai thác nguồn nước mặt từ sông Đáy (tổng công suất 170.000 m3 một ngày) và xử lý nước thải (tổng công suất 110.000 m3 một ngày) được thiết kế bài bản, chuyên biệt cho quy trình dệt nhuộm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu xây dựng, sản xuất và vận hành cho toàn khu công nghiệp.

Đại diện Aurora IP giới thiệu và chia sẻ với các đối tác nước ngoài tại triển lãm.

Ngoài lợi thế về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng, Aurora IP mang tới cho các nhà đầu tư chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Định hướng phát triển thành khu công nghiệp đô thị dệt may thông minh - sinh thái của Aurora IP, theo các chuyên gia, là hướng đi đúng đắn. Mô hình của đơn vị phù hợp với cam kết phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam.

Mới đây, ngày 28/7, dự án Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông - Aurora IP đã được xướng tên ở hạng mục Best Sustainable Industrial Development (Dự án khu công nghiệp phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam năm 2022) tại lễ trao giải thưởng Bất động sản quốc tế - Dot Property Vietnam Awards 2022.

Đại diện Aurora IP lên nhận giải tại buổi lễ Dot Property Awards tuần qua.

SaigonTex & SaigonFabric 2022 là triển lãm quốc tế chuyên ngành dệt may, thiết bị và nguyên phụ liệu, diễn ra từ 27 - 30/7 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (quận 7, TP HCM). Đây là một trong những sự kiện được mong đợi nhất của ngành dệt may sau hai năm bị gián đoạn do Covid-19.

Triển lãm có quy mô gần 10.000 m2, thu hút sự tham dự của hơn 278 đơn vị dệt may đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bao gồm: Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Mỹ và Việt Nam.

(Nguồn và ảnh: Cát Tường Group)