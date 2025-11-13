Audition trở thành môn thi đấu trình diễn tại SEA Games 33

Game nhảy Audition lần đầu tiên trở thành môn thi đấu trình diễn tại SEA Games 33 tại Thái Lan tháng 12 năm nay.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa VTC Intecom và Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) ngày 3/11 với sự chứng kiến của Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Bản quyền tác giả.

Ông Đỗ Anh Tú, Giám đốc VTC Intecom (thứ năm từ trái qua) và ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch VIRESA (thứ bảy từ phải qua) đại diện hai bên ký kết. Ảnh: VTC Intecom

Theo thỏa thuận, VTC Intecom và (VIRESA) sẽ phối hợp phát triển Audition trong hệ thống thi đấu quốc gia và khu vực. Mục tiêu trước mắt của hai đơn vị là đưa game này trở thành môn thi đấu trình diễn (demonstration sport) tại SEA Games 33. Hai bên cũng hợp tác trong việc tuyển chọn, huấn luyện vận động viên chuyên nghiệp và thúc đẩy các phong trào cộng đồng.

Ra mắt từ nhiều năm trước, Audition được xem là một phần ký ức của nhiều thế hệ 8x, 9x tại Việt Nam, gắn liền với âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng của giới trẻ. Việc đưa một trò chơi mang đậm dấu ấn văn hóa vào đấu trường thể thao khu vực được xem là hướng đi mới, khai thác yếu tố "quyền lực mềm" của văn hóa số. Thay vì tiếp thu thụ động, giới trẻ có thể tiếp cận bản sắc Việt một cách tự nhiên thông qua trải nghiệm tương tác trong game.

Những chi tiết đậm chất văn hóa Việt trong Audition. Ảnh: VTC Intecom

"Việc Audition được lựa chọn không chỉ mang ý nghĩa về mặt thi đấu thành tích, còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo. Thể thao điện tử (eSports) qua đó trở thành phương tiện giao lưu văn hóa, nơi Việt Nam có thể khẳng định bản sắc tự tin trên đấu trường quốc tế", đại diện VTC Intecom cho biết.

Đội tuyển Audition Việt Nam đã được thành lập và đang trong quá trình chuẩn bị. Theo đại diện VTC Intecom, các vận động viên sẵn sàng tinh thần để tham dự lễ xuất quân cùng Đoàn thể thao Việt Nam, thể hiện quyết tâm cao độ mang về thành tích tốt nhất cho đất nước tại kỳ đại hội sắp tới.

Audition thuộc thể loại game vũ đạo âm nhạc (rhythm dance game), trong đó, người chơi sử dụng bàn phím để nhập các chuỗi lệnh mũi tên phức tạp, tương ứng với các bước nhảy của nhân vật trên màn hình. Để đạt trình độ thi đấu chuyên nghiệp, vận động viên phải sở hữu phản xạ cực nhanh, khả năng ghi nhớ chuỗi lệnh dài và cảm thụ nhịp điệu tinh tế. Không chỉ là một bài kiểm tra kỹ năng, Audition còn là sàn diễn thời trang số, nơi người chơi thể hiện cá tính qua trang phục và phụ kiện ảo, tạo nên cộng đồng gắn kết mạnh mẽ.

SEA Games 33 dự kiến được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12 năm nay. Trong khuôn khổ đại hội, các môn thi đấu trình diễn được đưa vào nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu và đánh giá tiềm năng trước khi có thể trở thành môn thi đấu chính thức tranh huy chương trong các kỳ SEA Games tương lai. eSports là môn thi đấu chính thức tranh huy chương tại SEA Games từ năm 2019, nhưng việc Audition, một game thuộc thể loại vũ đạo và âm nhạc, được đưa vào danh sách trình diễn nhằm đa dạng hóa các nội dung thi đấu.

Thanh Thư