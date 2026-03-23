Audition thắng lớn tại Hall of Fame 2026

Audition thắng danh hiệu "Bộ môn thể thao điện tử thương hiệu quốc gia", Lê Thị Hoài Phương là VĐV Esports tiêu biểu tại gala Hall of Fame 2026, ngày 18/3.

Lễ vinh danh Hall of Fame 2026 (Đại sảnh Vinh quang 2026) diễn ra tại cơ sở chính Đại học Ngân hàng TP HCM, do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) chủ trì. Ở hạng mục Esports Awards, Audition nhận cúp "Bộ môn thể thao điện tử thương hiệu quốc gia" - giải tôn vinh hành trình phát triển bền bỉ, sức lan tỏa và dấu ấn trong nhiều thế hệ người chơi.

Cầm trên tay chiếc cúp, đại diện Audition cho biết danh hiệu này không chỉ tôn vinh một tựa game mà khẳng định giá trị của cả hệ sinh thái từ cộng đồng người chơi, vận động viên chuyên nghiệp, các giải đấu đến hoạt động offline phủ khắp toàn quốc.

Khánh Thy trao cúp "Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia" cho đại diện Audition (trái). Ảnh: VIRESA

Ở hạng mục "Vận động viên thể thao điện tử tiêu biểu", ban tổ chức xướng tên tuyển thủ Lê Thị Hoài Phương. Suốt sự nghiệp, cô đoạt nhiều thành tích trong nước lẫn quốc tế, gần nhất là hai HCV SEA Games 33 nội dung đơn nữ, đôi nam nữ. Ban tổ chức cho rằng nỗ lực cá nhân góp phần nâng tầm hình ảnh VĐV Audition, cho thấy các tuyển thủ hoàn toàn có thể cạnh tranh, tỏa sáng trong bức tranh chung của Esports Việt Nam.

Bên cạnh đó, Audition còn thắng lớn khi có đến 13 VĐV được phong cấp kiện tướng thể thao điện tử, 6 VĐV quốc gia, 16 VĐV nhận chứng nhận chuyên môn và hai huấn luyện viên quốc gia đầu tiên được vinh danh.

Các vận động viên Audition được công nhận kiện tướng (trái). Nhiều vận động viên, huấn luyện viên thể thao điện tử được vinh danh, trao bằng khen tại Hall of Fame 2026. Ảnh: VIRESA

Hall of Fame - Đại sảnh vinh quang được tổ thường niên, nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể và đối tác có đóng góp nổi bật cho Esports và thể thao thể chất số Việt Nam. Năm nay, VIRESA phong cấp cho 106 kiện tướng thể thao điện tử, trao 98 chứng nhận vận động viên và huấn luyện viên quốc gia, cùng 57 giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngoài Hall of Fame và loạt dấu ấn tại SEA Games 33, Audition tiếp tục khẳng định vị thế trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới. Tại GameVerse 2026, bộ môn này nhận bốn đề cử gồm: "Game vượt thời gian", "Cộng đồng game được yêu thích nhất", "Bộ môn thể thao điện tử xuất sắc" và "Đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc".

Audition - Nhịp điệu cuộc sống là tựa game Esports có yếu tố âm nhạc kết hợp thời trang, hẹn hò, đứng đầu tại Việt Nam gần 20 năm qua. Không chỉ là sản phẩm game online, bộ môn này còn được ví như nét văn hóa gắn liền một bộ phận giới trẻ qua nhiều thế hệ. Audition có hơn 60 triệu tài khoản, kho tàng âm nhạc khổng lồ với hàng triệu ca khúc, 2 triệu món đồ thời trang, 50 chế độ nhảy... Mỗi năm, 500 triệu ván nhảy diễn ra trên các sân khấu Audition, tạo 10 triệu cặp đôi tổ chức đám cưới ảo.

Đông Vệ