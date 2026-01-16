Audi Q5 thế hệ mới về Việt Nam, chờ đấu GLC, X3

Hãng Đức trưng bày và xác nhận mở bán thế hệ thứ ba của Q5 trong 2026.

Q5 thế hệ mới xuất hiện tại đại lý chuẩn toàn cầu đầu tiên của Audi ở Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á với tên gọi Progressive Showroom Concept. Mẫu xe gầm cao hạng sang cỡ nhỏ nhận cọc của khách từ bây giờ, bán trong 2026, chưa có thời gian cụ thể.

Audi Q5 2026 thuộc thế hệ thứ ba, cải tiến toàn diện thiết kế nội, ngoại thất. So với bản cũ, thiết kế Q5 mới có phần nam tính và thể thao hơn.

Trên mẫu xe Audi, đèn pha LED ma trận, đèn hậu OLED kiểu mới đem đến chất hiện đại và công nghệ. Mặt ca-lăng vẫn kiểu lưới tổ ong quen thuộc nhưng được tinh chỉnh cứng cáp hơn.

Nội thất là nơi Q5 thay đổi nhiều nhất. Khác kiểu đơn giản ở đời cũ, mẫu xe Audi ngập tràn màn hình cảm ứng. Các phím bấm cảm ứng, phát sáng trên thành cửa, vô-lăng cũng nhiều hơn trước.

Khoang lái Audi Q5 trang bị ba màn hình, gồm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch và tùy chọn màn hình phụ 10,9 inch phía ghế hành khách. Cần số điện tử thiết kế tối giản, giống phong cách trên những mẫu xe BMW gần đây.

Audi Việt Nam chưa nói rõ Q5 thế hệ mới sẽ được phân phối với những phiên bản nào. Mẫu xe xuất hiện ở Việt Nam lắp máy mild-hybrid 2.0 tăng áp với công suất 268 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm.

Ở các thị trường quốc tế, Audi Q5 còn có biến thể hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp máy 2.0 tăng áp và môtơ. Động cơ này cho hai mức công suất khác nhau là 295 mã lực và 362 mã lực tùy phiên bản. Pin đi kèm có dung lượng 25,9 kWh, cho tầm hoạt động thuần điện tối đa khoảng 100 km.

Đơn vị phân phối chưa tiết lộ giá bán của Q5 thế hệ mới. Bản hiện hành của Audi Q5 giá khoảng từ 2,39 tỷ đồng. Các đối thủ như Mercedes GLC (2,319-2,839 tỷ đồng), BMW X3 (2,279-2,629 tỷ đồng).

Một góc showroom Audi Progressive Showroom Concept tại TP HCM. Ảnh: Audi

Ngoài công bố kế hoạch cho Q5, Audi Việt Nam cũng cho biết sẽ nâng cấp, mở rộng hệ thống đại lý trong 2026. Trong đó khởi đầu là mô hình Audi Progressive Showroom Concept chuẩn toàn cầu của hãng Đức. Showroom tại phường Sài Gòn, TP HCM là nơi đầu tiên được đầu tư theo phong cách này.

Mô hình showroom mới của Audi tập trung vào các trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng. Nội thất ưu tiên những loại vật liệu thân thiện với môi trường. Có 8 khu riêng biệt ở showroom kiểu mới, từ khâu đón khách đến bàn giao xe. Hãng đẩy mạnh việc tương tác với người dùng bằng phong cách thiết kế mới, tích hợp công nghệ.

Việc xây dựng và chú trọng không gian trải nghiệm là cách các hãng xe sang thường làm để bồi đắp giá trị thương hiệu và giữ chân khách hàng. Trước mô hình của Audi, các đối thủ đồng hương như BMW, Mercedes cũng có những đại lý tại Việt Nam với mục đích tương tự.

Thành Nhạn