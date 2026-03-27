Audemars Piguet sắp có cửa hàng tại TP HCM

Boutique thứ hai toàn cầu của Audemars Piguet mang diện mạo kiến trúc mới, đặt tại Union Square, dự kiến khai trương vào tháng 5.

Diện mạo thiết kế boutique mới của Audemars Piguet được hãng lấy cảm hứng từ thung lũng Le Brassus, cái nôi chế tác đồng hồ cơ khí tại Thụy Sỹ. Đi vào vận hành, đây sẽ là boutique thứ hai trên toàn thế giới sở hữu thiết kế mới nhất của Audemars Piguet.

Mặt tiền không gian mới của Audemars Piguet tại TP HCM. Ảnh: S&S

Trước đó tại Việt Nam, Audemars Piguet đã hiện diện tại boutique trên mặt đường Đồng Khởi, sẽ được hãng dời sang vị trí mới ở số 53 Lê Thánh Tôn, trong khuôn viên trung tâm thương mại Union Square. Điểm nhấn của cửa hàng mới nằm ở ngôn ngữ thiết kế, được chấp bút bởi studio kiến trúc danh tiếng Vincenzo De Cotiis Architects. Hãng kỳ vọng boutique mới sẽ tái định nghĩa hành trình khám phá và trải nghiệm của khách hàng.

Thiết kế boutique Audemars Piguet mang nét giao thoa giữa nghệ thuật đương đại và di sản trăm năm mang bản sắc của thương hiệu. "Chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm mới về không gian, thị giác và cảm xúc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Audemars Piguet tại Việt Nam", đại diện hãng nói.

Audemars Piguet Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 150 năm thương hiệu hồi năm ngoái tại địa điểm mới. Ảnh: S&S

Bên trong boutique, Audemars Piguet sẽ trưng bày các bộ sưu tập đồng hồ hàng đầu, hướng đến không gian tôn vinh triết lý, tay nghề thủ công bậc thầy của các nhà chế tác từ thung lũng Le Brassus. Việc nâng cấp và mở rộng không gian tại Việt Nam nằm trong chiến lược toàn cầu của Audemars Piguet, nhằm mang giúp giới sưu tầm, người mộ điệu có thể kết nối sâu sắc hơn với thương hiệu.

Dự kiến, boutique mới sẽ đón khách từ tháng 4 trước khi ra mắt chính thức vào tháng 5. Tại Việt Nam, thương hiệu Audemars Piguet được phân phối chính hãng bởi S&S Group.

Quang Anh