Âu thuyền ngăn ngập nhiều đường ở Cần Thơ khi triều cường lập đỉnh

Âu thuyền Cái Khế tổng đầu tư 436 tỷ đồng, hoàn thành 70% khối lượng, khi chạy thử ngăn ngập hàng loạt đường trung tâm Cần Thơ ở đợt triều cường cao nhất năm.

Chiều 31/10, dù đỉnh triều cường đạt mức 2,15 m (vượt 15 cm so báo động 3), song hàng loạt đường trung tâm TP Cần Thơ như: Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo, 3 tháng 2, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Cường, Đề Thám, khu vực hồ Xáng Thổi, hồ Búng Xáng... thoát ngập lụt. Các tuyến đường nói trên khô ráo được xem "hiện tượng lạ" bởi trước đây triều cường đạt đỉnh gây ngập gần nửa mét, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân.

Ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết đạt được kết quả như trên do dự án âu thuyền Cái Khế được vận hành thử nghiệm từ chiều 30/10. "Trước mắt chúng tôi ghi nhận phần lớn các khu vực bị ngập lụt do triều cường trước đây đã an toàn, giao thông thuận tiện. Mực nước tại các khu vực này chiều qua đến nay thấp hơn thường lệ 1,5-1,6 m", ông Thượng nói và cho biết việc thử nghiệm tiến hành với 3 van âu thuyền.

Một van của âu thuyền Cái Khế được đóng để ngăn triều cường từ chiều 30/10. Ảnh: An Bình

Trước đó âu thuyền Cái Khế khởi công tháng 9/2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Đây là công trình thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (tổng đầu tư gần 9.200 tỷ đồng) do Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Âu thuyền gồm 3 van chính (mỗi van nặng 35 tấn, chiều ngang 20 m, cao 6 m) và 1 van 5 m (nặng 5 tấn), xây tại đầu rạch Khai Luông, thuộc quận Ninh Kiều. Công trình được thiết kế như hệ thống khóa và xả điều tiết lượng nước vào mùa mưa. Khi cần chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố, ba khoang cống sẽ đóng lại, ngăn nước từ sông Cần Thơ tràn vào. Đến nay, công trình hoàn thành 70% khi còn một van 20 m chưa được lắp đặt.

Âu thuyền Cái Khế được xây dựng tại rạch Khai Luông, quận Ninh Kiều. Ảnh: An Bình

Theo ông Thượng, các hạng mục chống ngập vùng lõi thành phố gồm 9 cống nhỏ và 3 cống lớn tạo thành hệ thống khép kín, giúp chủ động thích ứng với việc nước dâng cao. Trong đó, 9 cống nhỏ nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường 918, khu vực kè sông Cần Thơ, kè rạch Cái Sơn - Mương Khai. Ba cống lớn là cống Đầu Sấu, Hàng Bàng và lớn nhất là âu thuyền Cái Khế. Hiện các cống này đã hoàn thành trừ âu thuyền Cái Khế.

Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được Chính phủ phê duyệt năm 2016, mục tiêu kiểm soát ngập cho gần 2.700 ha trung tâm quận Ninh Kiều, Bình Thủy, bảo vệ hơn 420.000 dân. Toàn dự án có ba hợp phần, dự kiến hoàn thành giữa năm 2024.

An Bình