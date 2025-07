ATI, DP World sử dụng xe điện tại cảng Manila South Harbor

PhilippinesĐội xe điện trị giá 2,1 triệu USD được đưa vào vận hành tại cảng Manila, đánh dấu bước tiến lớn trong mục tiêu giảm phát thải.

Công ty Cổ phần Cảng quốc tế châu Á (ATI) và đối tác nước ngoài DP World vừa đưa vào vận hành 15 xe điện nội bộ (eITV) mới tại cảng Manila South Harbor, với tổng giá trị đầu tư khoảng 120 triệu Peso (tương đương 2,1 triệu USD). Đây là đội xe điện chuyên dụng đầu tiên được triển khai đầy đủ trong hoạt động cảng tại Philippines.

Theo thông tin từ ATI, đội xe điện này sẽ hỗ trợ việc vận chuyển container giữa tàu và bãi, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa và nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể tại cảng. Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành các eITV cũng là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi sang hoạt động cảng sử dụng năng lượng sạch, hướng đến mục tiêu đội xe không phát thải vào năm 2030.

ATI cho biết khoản đầu tư này thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai đối tác đối với sự phát triển bền vững trong ngành logistics, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn chung về giảm thiểu tác động môi trường từ hoạt động cảng. Trong vài năm tới, ATI và DP World dự kiến tiếp tục đầu tư thêm nhiều thiết bị chạy điện như cẩu trục bánh lốp (RTG), xe nâng khối (reach stacker), xe nâng bên (side loader) và xe nâng hàng (forklift) để từng bước hiện đại hóa hệ thống khai thác cảng.

Các phương tiện vận chuyển nội bộ chạy điện mới được sản xuất bởi Tập đoàn Sany Heavy Industry Co, sử dụng pin dung lượng lớn, hệ thống truyền động điện mạnh mẽ và hệ thống điều khiển tiên tiến. Ảnh: Asian Terminals Inc

"Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ATI và DP World mà còn mang ý nghĩa lớn đối với Philippines, khi chúng tôi cùng các cơ quan chức năng nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư vào công nghệ bền vững", ông Glen Hilton, Chủ tịch ATI kiêm Tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của DP World, nhấn mạnh.

Sáng kiến này phù hợp với lộ trình giảm phát thải toàn cầu của DP World, đặt mục tiêu cắt giảm 42% lượng khí thải carbon vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực nhằm hỗ trợ chiến lược hiện đại hóa các cửa ngõ logistics quốc gia theo hướng "xanh - thông minh - hiệu quả", do Cơ quan Cảng vụ Philippines (PPA) dẫn dắt.

Tổng giám đốc PPA, luật sư Jay Daniel Santiago, khen ngợi động thái này và khẳng định vai trò then chốt của khu vực tư nhân trong quá trình chuyển đổi xanh ngành cảng biển. "Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực tiên phong của ATI và DP World. Đây là minh chứng rõ ràng rằng phát triển bền vững hoàn toàn có thể song hành cùng lợi ích kinh tế, công nghiệp và cộng đồng", ông nói.

15 eITV mới được sản xuất bởi Tập đoàn Sany Heavy Industry Co, trang bị pin dung lượng cao, hệ thống truyền động điện mạnh mẽ và bộ điều khiển tiên tiến giúp vận hành an toàn, hiệu quả, không phát thải. Trước khi đưa vào sử dụng, đội xe đã trải qua quá trình đánh giá kỹ thuật và an toàn kéo dài một năm do các kỹ sư ATI và DP World thực hiện, nhằm đảm bảo hiệu suất tối ưu trong điều kiện địa phương.

Trước đó, đầu năm nay, ATI cũng đã bổ sung thêm hai cẩu bờ (ship-to-shore crane) mới, nâng tổng số cẩu bờ điện tại cảng lên 11, thuộc nhóm hiện đại nhất tại Philippines, góp phần nâng cao năng lực xử lý hàng hóa và củng cố mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

ATI (Asian Terminals Inc.) là một trong những nhà khai thác cảng hàng đầu tại Philippines, hiện quản lý và vận hành nhiều cảng thương mại trọng điểm trên cả nước, bao gồm Manila South Harbor và Batangas Port. Công ty hướng tới mục tiêu hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành logistics quốc gia.

DP World là tập đoàn logistics toàn cầu có trụ sở tại Dubai, hoạt động tại hơn 75 quốc gia. Tập đoàn chuyên cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện từ cảng biển, kho vận đến vận tải đường bộ và số hóa logistics. DP World nổi bật với cam kết chuyển đổi xanh trong ngành vận tải và logistics quốc tế.

