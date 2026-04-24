Asian School tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh - AHS Challenge 2026 diễn ra trong tháng 3 và 4, thu hút hàng trăm học sinh tham gia, nhằm rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao năng lực ngôn ngữ.

AHS Challenge là cuộc thi học thuật thường niên tại Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), nơi những "nhà hùng biện nhí" thể hiện khả năng lập luận, tư duy logic và phong thái tự tin. Cuộc thi có cấu trúc từng vòng, đặt ra nhiều thử thách từ phân tích vấn đề, xây dựng lập luận thuyết phục đến trình bày quan điểm trước công chúng bằng tiếng Anh.

Một phần thi hùng biện của các em học sinh. Ảnh: Asian School

Ngay từ những vòng đầu tiên, thí sinh được thử sức với những chủ đề mang tính thời đại. Không chỉ dừng lại ở kiến thức sách vở, các em khai thác và phân tích sâu về các vấn đề cấp thiết như: lối sống bền vững, sức ảnh hưởng trên không gian mạng, sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và nhân loại trong kỷ nguyên số. Bằng khả năng tiếng Anh mạch lạc và tư duy sắc sảo, các thí sinh đã đưa ra những góc nhìn độc đáo, thể hiện tầm nhìn và sự hiểu biết của mình.

Khán giả phía dưới cổ vũ cho các thí sinh hùng biện. Ảnh: Asian School

Những thí sinh giành chiến thắng tại AHS Challenge 2026 sẽ nhận được học bổng từ Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE).

Cụ thể, 6 học sinh chiến thắng của khối 6-11 nhận 6 suất học bổng 30% học phí năm học 2026-2027. 4 học sinh chiến thắng khối 12, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tài trợ 4 suất học bổng toàn phần. 4 suất học bổng bán phần (50% học phí) dành cho người về thứ hai.

Em Trần Thảo Phương (học sinh lớp 12) là một trong những thí sinh xuất sắc đạt học bổng toàn phần tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

Thảo Phương cho biết, điều ý nghĩa nhất khi tham gia AHS Challenge chính là sự đồng hành của thầy cô. "Những góp ý về các điểm cần hoàn thiện của thầy cô đã giúp em tự tin tỏa sáng, mang đến phần thi tốt nhất", Phương nói.

Phần thể hiện của Trần Thảo Phương trên sân khấu. Ảnh: Asian School

Theo dõi cuộc thi năm nay, ông Lưu Đình Phước (phụ huynh học sinh cơ sở Cao Thắng) bất ngờ trước khả năng ngoại ngữ của các thí sinh. "Các em sử dụng tiếng Anh lưu loát, tự tin và giàu năng lượng. Không chỉ có kiến thức vững vàng, các thí sinh còn biết cách làm chủ sân khấu và truyền cảm hứng đến người nghe", ông Phước nhận xét.

Ông Lưu Đình Phước và con trai - một thí sinh tham gia cuộc thi hùng biện. Ảnh: Asian School

Bên cạnh đó, ông Phước cũng đánh giá cao vai trò của nhà trường trong việc kiến tạo những sân chơi dành cho học sinh như vậy.

Đại diện nhà trường cho biết, những phần thể hiện của các thí sinh đã chứng minh rằng học sinh Asian School không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn sở hữu tư duy sắc bén trước những thay đổi của thế giới. AHS Challenge tiếp tục khẳng định là sân chơi ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng thế hệ học sinh tự tin.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (CCSS) - Mỹ. Đối với bậc THPT, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board (Mỹ). Trường cũng là thành viên và đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế của Hội đồng các trường quốc tế (CIS).

Yên Chi